JAKARTA - Film Dilan 1990 menjadi salah satu film yang trending di Google Penelusuran tahun ini dan menginspirasi banyak hasil penelusuran lain seperti ‘Kata-Kata Dilan’ dan ‘Gombalan Bikin Baper’. Beberapa kata kunci ini turut menjadi salah satu dari beragam topik yang trending dalam peristiwa hiburan tahun 2018.

Tahun 2018 ini juga diwarnai oleh banyak prestasi yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, ini menunjukkan persatuan Indonesia. “Hal-hal yang terkait dengan perbuatan mengharumkan nama bangsa menjadi trending topic sepanjang tahun 2018 di pencarian Google,” ujar Manajer Search Marketing Google, Mira Sumanti di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Perhelatan akbar Asian Games 2018 yang dilaksanakan di Jakarta dan Palembang menjadi salah satu hasil penelusuran yang trending di Indonesia tahun ini, sekaligus menjadi momen di mana dunia menyaksikan Indonesia berhasil meraih peringkat ke-4.

Beberapa nama olahragawan juga muncul di top trending search, seperti Jonathan ‘Jojo’ Christie dan Kevin Sanjaya yang berhasil meraih medali emas di cabang olahraga bulu tangkis di Asian Games 2018. Tak kalah juga, semangat Tim nasional sepakbola Indonesia U23 di berbagai ajang internasional juga turut menjadi salah satu tokoh yang banyak dicari di Google sepanjang tahun 2018.

Di kategori film, beberapa film seperti Avengers: Infinity War, Fantastic Beast, The Nun, Black Panther, venom, Deadpool 2, Crazy Rich Asian, A Quiet Place, The Meg, Mile 22, A Man Called Ahok, Jurassic World, Rapage, dan Insidious The Last Key merupakan film-film yang juga menjadi Top Trending Search 2018 di mesin pencarian Google.

(kem)