JAKARTA - Ussy Sulistiawaty akhirnya bertemu dengan salah satu akun terlapor atas kasus pembullyan anaknya. Noviana, pemilik akun Noviandra akhirnya menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya setelah Ussy melaporkan sejumlah akun beberapa waktu lalu.

"Kamu Noviandra yah? Nama aslinya Noviana. Noviana ini salah satu yang saya capture kemarin. Salah satu yang saya serahin ke penyidik. Jadi kalau ada yang bilang artis itu lebay. No no no," kata Ussy saat keluar dari Polda Metro Jaya, Kamis (13/12/2018).

Ussy memang ingin memberi efek jera terhadap beberapa akun yang melakukan pembullyan terhadal anaknya, Elea. Ussy mengaku tak mempermasalahkan jika bullyan itu diarahkan kepadanya. Namun ketika semua tertuju pada anaknya, ia berjanji tidak akan diam.

"Sebenernya kalau saya yang dibully sih nggak apa-apa tapi jangan anak-anak. Kalau gitu kan kayaknya kesannya nggak pantes saja jadi anak saya, mereka itu. Saya emang ibu seperti apa sampai enggak pantes punya anak kayak mereka," ujar Ussy kesal.

Di samping itu, Ussy menjelaskan bahwa komentar-komentar yang ia capture belum begitu pedas. Noviana merupakan salah satu terlapor yang komentarnya dinilai sangat keras.

"Semua ibu bakal melakukan yang sama kalau di posisi saya. Kalian juga jangan salah, yang kalian baca itu enggak seberapa. Yang parah-parahnya itu sudah dihapus. Salah satunya komen dia," pungkasnya.

