HOME CELEBRITY MOVIE

Nam Ji Hyun Mundur, Kim Hye Yoon Jadi Partner Baru Jang Nara dalam Good Partner 2

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |07:42 WIB
Nam Ji Hyun Mundur, Kim Hye Yoon Jadi Partner Baru Jang Nara dalam <i>Good Partner 2</i>
Kim Hye Yoon dikabarkan sudah dalam tahap negosiasi akhir untuk membintangi Good Partner 2. (Foto: GQ/SBS)
SEOUL - Kim Hye Yoon dikabarkan akan menjadi rekan baru Jang Nara dalam sekuel drama populer SBS, Good Partner. Kabar tersebut dibocorkan salah satu sumber anonim tim produksi drama tersebut.

“Kim Hye Yoon mendapat tawaran untuk membintangi Good Partner 2. Saat ini, dia dalam negosiasi akhir untuk bergabung dalam drama tersebut,” ujar sumber tersebut dikutip dari Allkpop, pada Kamis (6/11/2025).

Sayang, detail peran yang akan diperankan sang aktris masih dirahasiakan. Namun sumber itu mengatakan, Kim Hye Yoon akan berperan sebagai pengacara perceraian muda yang akan bekerja sama dengan karakter Jang Nara.

Jang Nara Good Partner (SBS)
Nam Ji Hyun Mundur, Kim Hye Yoon Jadi Partner Baru Jang Nara dalam Good Partner 2. (Foto: SBS)

Dalam musim pertama, Jang Nara berduet dengan Nam Ji Hyun yang berperan sebagai pengacara muda sekaligus ‘muridnya’. Meski awalnya antusias dengan sekuel drama tersebut, namun Nam Ji Hyun tak bisa bergabung karena jadwal kerja yang bentrok.

Karena itu, jalan cerita Good Partner 2 nantinya akan lebih fokus pada dinamika hubungan Cha Eun Kyung (Jang Nara) dengan pengacara baru setelah dia mendirikan firma hukum sendiri.

Sekadar informasi, Good Partner merupakan drama bertema hukum yang memperlihatkan pergumulan para pengacara perceraian di Korea Selatan. Saat tayang pada Juli-September tahun lalu, series itu disambut baik oleh penikmat drama Korea.

 

Telusuri berita celebrity lainnya
