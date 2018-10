LOS AGELES – Baru-baru ini, Marvel-head dibuat bahagia karena bocornya video dari tempat syuting Spider-Man: Far From Home bocor di internet. Video berdurasi 45 detik itu memperlihatkan, dan mengkonfirmasi rumor Jake Gyllenhaal akan bermain dalam film ini sebagai musuh klasik dari Spider-Man, Mysterio. Kali ini, kita akan mendapatkan foto yang lebih jelas dari penjahat ini.

Pengguna Twitter @KnapovaVeronika baru-baru ini membagikan foto behind-the-scenes dari tempat syuting film Far From Home, yang memberikan kita penampilan yang lebih jelas dari kostum Mysterio ini. Sebelumnya, peran Jake dalam film ini sangat dipenuhi dengan misteri-misteri. Bahkan sampai ada beberapa Marvel-heads mengatakan bahwa Jake akan berperan sebagai penjahat yang lain.

(Baca Juga: Selamat! Abi Juara KDI 2018)

(Baca Juga: Jaga Pocong Jadi Film Horor Perdana Acha Septriasa)

A more detailed look at Mysterio's costume in SPIDER-MAN: FAR FROM HOME!



(via @KnapovaVeronika) pic.twitter.com/RAwJGoiLpa— MCU News & Tweets (@MCU_Tweets) 2 Oktober 2018