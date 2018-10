JAKARTA - Siapa yang meragukan kualitas akting dari aktris cantik Acha Septriasa. Beberapa film yang dibintanginya sukses di pasar film Tanah Air.

Namun kali ini, genre berbeda dimainkan oleh Acha. Ibu satu anak tersebut sekarang membintangi film bergenre horor, genre yang kini makin diminati banyak orang.

Tidak hanya itu, lewat film bertajuk ‘Jaga Pocong’ ini menjadi debut Acha Septriasa pada genre horor. Lewat unggahan foto melalui instagram, Acha Septriasa mengungkapkan rasa bahagianya dengan film hasil kolaborasi tiga PH itu, yakni Spectrum Film, Maxima Pictures dan Unlimited Production.

“I am so excited to present you my first #solo #horor #pocong movie ! 25 Oct 2018 temenin gw #JAGAPOCONG ya 🤛🏼,” tulis Acha Septriasa.

Sementara itu, produser dari ‘Jaga Pocong’, Oswin Bonifanz membeberkan perihal pemilihan Acha sebagai pemeran utama dalam film tersebut. Karakter Acha tentunya menjadi nilai lebih tambah dalam film ini. Apalagi kualitas akting Acha sudah tidak diragukan lagi.

“Karena film ini bercerita tentang ketegangan seorang suster, kita membutuhkan seorang talent dengan karakter yang kuat. Seperti kita ketahui, Acha memiliki kualitas akting yang luar biasa dan jam terbang yang kuat dan Acha belum pernah main di genre Horror sebelumnya,” ungkap Oswin Bonifanz.

“Jadi dengan terlibatnya Acha di film Jaga Pocong, akan memberikan warna yang berbeda untuk film ini,” sambungnya.

Lantas jika melihat film Jaga Pocong ini, hal apakah yang menarik? Apalagi melihat persaingan film dari genre horor kini kian marak disuguhkan.

“Konsep pocong yang selama ini sudah lama tidak muncul. Di tengah banyak film horror yang release, Pocong sudah lama tidak diangkat sebagai film dengan genre Horror,” ujar Oswin Bonifanz lagi.

“Dengan set 80an, film ini memberikan ketegangan seorang suster yang mengharuskan dia menjaga pocong di sebuah rumah tua,” tukasnya.

Penasaran bagaimana Acha Septriasa bermain film bergenre horor? Film ‘Jaga Pocong’ baru akan tayang pada 25 Oktober 2018 mendatang.

(LID)