SLEMAN - Aktor sekaligus penyanyi, Iqbaal Dhiafakhri Ramadhan, diketahui baru saja lulus SMA sekitar seminggu lalu. Bahkan dirinya juga dikabarkan baru dua hari menginjakkan kaki di tanah kelahirannya, Indonesia.

Kembali ke Indonesia, rupanya segudang proyek baru nampak menghampiri remaja yang terkenal dengan peran sebagai Dilan dalam Dilan 1990 itu. Bahkan kali ini, ia didapuk untuk memerankan tokoh Minke, seorang pribumi dari novel karya Pramoedya Anata Toer berjudul Bumi Manusia.

Kebanggaan tersendiri bagi Iqbaal bisa memerankan tokoh Minke. Bahkan dalam konferensi pers yang berlangsung di Dusun Gemblong, Desa Sumber Rahayu, Sleman, Yogyakarta, Kamis (24/5/2018), remaja berusia 18 tahun ini mengaku bangga bisa bermain dalam film arahan sutradara Hanung Bramatyo tersebut.

"Pastinya gue bangga dan senang bisa gabung ke projek se-epic ini," ungkap Iqbaal.

Entah kebetulan atau tidak, mantan personel CJR ini mengaku sempat membaca novel karya Pramoedya Ananta Toer itu sekitar 2016 silam. Kala itu, dirinya yang mengambil kelas Bahasa Indonesia di Amerika, diharuskan untuk membaca dua buah novel sastra, dan ia pun memilih Bumi Manusia. Ia tak menyangka bisa terpilih sebagai tokoh sentral dari film yang diangkat dari novel laris tersebut.

"Jadi saya mau cerita sedikit. Tahun 2016, tahun pertama sekolah di Amerika, saya ambil kelas Bahasa Indonesia. Untuk ujian akhirnya saya harus baca dia buku sastra Indonesia. Di situ banyak sekali pilihannya, ada penulisnya juga 15 orang. Salah satunya Pramoedya Ananta Toer dan saya memilih Bumi Manusia," paparnya.

"Dulu saya enggak punya ide dan tahu siapa itu Pramoedya dan Bumi Manusia. Tapi entah gimana saya pilih buku itu dari dua buku yang saya baca," sambungnya.

Iqbaal pun menceritakan bahwa dirinya sudah cukup lama ditawari pihak Falcon untuk bermain dalam film tersebut. Ia berharap agar masyarakat bisa menjadikan film ini laris manis seperti novelnya.

"Lalu 2018 ditawari dari pihak Falcon. Sebenarnya sudah lama ketemu mas Hanung waktu lagi reading Dilan. Saya cerita, kalau saya sudah baca buku ini 2 tahun lalu," papar Iqbaal.

"Dan waktu saya terpilih, ini jadi tanggung jawab saya. Dan saya berharap doa dari teman-teman agar saya berhasil memerankan tokoh Minke dan jadi pioner Indonesia dan se-epic buku sastranya," tandasnya.

