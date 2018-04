JAKARTA - Ahmad Abdul rupanya bersikap lapang dada setelah kemenangan Maria sebagai the next Indonesian Idol 2018. Baginya menyabet posisi runner up pada ajang Indonesian Idol merupakan hal yang membanggakan sepanjang hidupnya.

Abdul sendiri tak menargetkan diri untuk menjadi pemenang. Bagi Abdul, panggung Indonesian Idol merupakan batu loncatan untuknya berkarier dalam dunia musik Tanah Air.

"Jadi menurut saya ini adalah suatu pencapaian yang membanggakan. Menurut aku juara berapa pun itu, saya enggak punya target juga di sini dan ini adalah langkah awal kita untuk berkarir," kata Abdul saat dijumpai di Ecovention Ancol, Jakarta Utara.

Ia menyambung, "Jadi kalau buat aku mau juara berapapun enggak masalah. Karena dari sini kita akan memulai sesuatu yang benar-benar, itu yang namanya perjuangan."

Abdul kembali menambahkan bahwa menempati juara runner up tak akan membatasinya dalam berkarya. Mendapatkan juara atau tidak sama-sama punya peluang besar untuk tetap memberikan hasil karya pada publik.

"Jadi belum tentu juga, kalau memang misalnya menjadi pemenang, kita bisa dijanjikan maksimal berkarya. Jadi runner up pun punya peluang. Dan apa yang saya capai di sini sudah sangat membanggakan karena kembali lagi saya mengingat saya semuanya otodidak," lanjutnya.

Kendati demikian, Abdul memang mengakui kemenangan Maria. Sebab, Maria mempunyai teknik suara yang mumpuni sebagai seorang penyanyi. Ia menyadari bahwa suara khas yang dimilikinya hanya dipelajari secara otodidak.

"Dan enggak ada apa-apa kalau dibandingkan dengan Maria. Sementara aya merasa Maria layak untuk menjadi pemenang karena dia juga punya skill yang luar biasa dan dia memang diasah untuk bernyanyi dan untuk ikut festival,” tutupnya.

