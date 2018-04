JAKARTA - Via Vallen menjadi salah satu bintang tamu dalam panggung result Indonesian Idol 2018 yang dihelat di Ecovention Ancol, Jakarta Utara pada Senin 23 April 2018. Dalam panggung Indonesian Idol 2018 Via Vallen berduet dengan Indonesian Idol 2018 yakni Kevin.

Namun yang menarik, Via justru mengungkapkan bahwa dirinya sempat mengikuti ajang Indonesian Idol sampai dua kali.

Tetapi sayangnya, niat Via Vallen untuk menemui jalan menjadi penyanyi tak berjodoh dengan Indonesian Idol. Via menjelaskan bahwa dirinya tak berhasil sampai tahap juri Indonesian Idol.

"Waw luar biasa seneng banget, Via sempet ikutan Indonesian Idol dua kali padahal. Pas itu mau ujian, sudah mau jamnya, aku balik padahal sudah antri panas-panasan. Yang kedua kendalanya saat bentrok sama manggung," kata Via Vallen.

Meski begitu pada panggung Indonesian Idol 2018, Via juga tak lupa memuji suara yang dimiliki setiap peserta. Ya, salah satunya Kevin yang dianggap Via punya suara yang luar biasa. Bahkan ketika melihat dari YouTube saat Kevin mengcover lagu Sayang dengan musik berbeda, Via justru takjub.

"Seneng banget pas Kevin nyanyi lagu aku. Aku penasaran lihat YouTube dan itu keren banget," sambungnya.

Sementara itu yang tak kalah seru Via juga berkesempatan bernyanyi hingga dinilai oleh para juri. Alhasil dengan gaya suara khasnya, Via Vallen menyanyikan lagu Firasat dari Marcell. Usut punya usut ketika Via Vallen selesai menyanyikan lagu tersebut dan dikomentari oleh para juri, akhirnya Via Vallen mendapatkan golden tiket.

"Jadi keputusan juri kamu dapat Golden tiket," seloroh Maia.

Dan benar saja golden tiket tampak diberikan Maia untuk Via Vallen. Via Vallen pun berseloroh bila dirinya berhasil mendapatkan golden tiket tanpa harus mengikuti kompetisi.

"Saya dapat Golden tiket tapi enggak ikut kompetisi," tutup Via Vallen.

Selain itu Via juga mendapat kesempatan untuk berduet dengan Judika. Menariknya dalam duet itu, Via bernyanyi lagu Firasat dengan gaya pop sedangkan Judika meneruskan lagu tersebut dengan gaya dangdut. Sontak membuat penonton hingga juri lain berdecak kagum.

