JAKARTA - Result Show Indonesian Idol 2018 akan segera berlangsung di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, Senin (23/4/2018). Nasib kedua finalis, Abdul dan Maria akan segera ditentukan malam ini.



Di lokasi tempat diselenggarakannya acar, tampak antrian penonton yang mulai memadati kawasan sekitar Ecovention.

Pantauan Okezone, sebagian besar penonton didominasi kelompok penggemar (fans) Abdul dan Maria. Fans Abdul terlihat mengenakan ikat kepala khas Bali, Udeng. Sementara fans Maria tampil dengan kain Ulos yang diikatkan ke kepala.





Seraya menunggu antrian, kedua kelompok fans sempat saling beradu yel-yel. Antusiasme masing-masing kelompok begitu terasa saat mengucapkan kalimat penyemangat bagi kedua kontestan.



"Maria, ayo Maria, Maria pasti juara," demikian bunyi yel-yel salah satu kelompok fans Maria.



"We love you Abdul, we do. We love you Abdul, we do. We love you Abdul, we do. Oh, Abdul we love you," pekik fans Abdul dalam yel-yel mereka.



Tak hanya yel-yel, beberapa juga terlihat membawa properti khusus untuk memberikan dukungan. "Ini kita bawa kendang, spanduk, baju khusus," kata salah satu fans Maria.



Dibalik dukungan yang mereka berikan, masing-masing kelompok fans juga memiliki harapan tinggi bagi Abdul dan Maria. Mereka pun tak segan menyampaikan harapannya sebelum pengumuman hasil voting dibacakan.



"Kalau Maria juara yang pasti kita bangga. Kita dari awal sudah berjuang, jadi enggak sia-sia dukung Maria," tutur Gideon, salah satu fans Maria.



"Kalau misal kak Abdul yang jadi Idola Indonesia, pokoknya keep humble, jangan lupa sama kelompok fans yang selalu dukung," ujar fans Abdul.

Malam ini, Abdul dan Maria akan kembali tampil solo membawakan lagu yang telah dipersiapkan. Won't Go Home Without You milik Maroon 5 akan dibawakan Abdul. Sementara Maria akan menyanyikan Stand Up For Love milik Destiny's Child.

(edi)