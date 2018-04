JAKARTA - Indonesian Idol 2018 telah memasuki babak akhir, dimana nanti malam akan diumumkan siapa yang akan keluar sebagai The Next Idol. Ya, Maria dan Abdul merupakan dua finalis yang maju ke tahap akhir untuk merebut tahta pemenang. Dapat dipastikan keduanya akan tampil habis-habisan.

Namun kurang lengkap rasanya bila tak mengetahui, lagu apa saja yang bakal dibawakan baik Abdul dan Maria di panggung Indonesian Idol 2018 yang dihelat di Ecovention Ancol, Jakarta Utara pada Senin (23/4/2018). Dan sebagai informasi, selain Abdul dan Maria, Indonesian Idol juga akan menghadirkan 10 kontestan lainnya serta beberapa penyanyi kenamaan lho.

Untuk penampilan solo Abdul akan membawakan lagu yang bertajuk Won't Go Home Without You yang dipopulerkan oleh Maroon 5. Sedangkan berkolaborasi dengan Glenn Fredly, Abdul bakal membawakan lagu medley Kasih Putih dan Hikayat Cinta.

(Baca Juga: Sindir Penista Agama, Ahmad Dhani Yakin Tak Rendahkan Suku Tertentu)

(Baca Juga: Kata Anita, Abdee Negara Dipaksa Cerai Oleh Istri Muda)

Sementara Maria Simorangkir pada penampilan solo akan membawakan lagu yang bertajuk Stand Up For Love dari Destiny's Child. Dan untuk kolaborasinya dengan Sandhy Sondoro membawakan lagu medley Tak Pernah Padam dan Gejolak Cinta.

Lebih lanjut untuk penampilan 10 alumni Indonesian Idol 2018 juga tak kalah seru, di mana akan berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi kenamaan. Ayu X Donnie Sibarani akan membawakan lagu bertajuk Haruskah Ku Mati yang dipopulerkan Ada Band, Chandra X Armada membawakan lagu Adam Hawa yang dipopulerkan oleh Armada, kemudian Ghea X Jodie X Armada membawakan lagu Asal Kau Bahagia.

Selain itu, untuk penampilan Glen X Reza Artamevia akan membawakan Cinta Kan Membawamu Kembali dimana lagu tersebut dipopulerkan oleh Dewa 19, lalu Joan X Withney X Mona X Saykoji akan membawakan lagu Kau yang dipopulerkan T-Five.

Tak hanya sampai disitu, keseruan pun akan terjadi pada kolaborasi Kevin X Via Vallen yang akan menggebrak panggung Indonesian Idol 2018 lewat lagu Sayang, dimana lagu tersebut terkenal seantero jagad dangdut koplo Tanah Air. Dan yang terakhir, ada penampilan dari Marion X RAN membawakan lagu Dekat Di Hati.

Untuk itu, marilah jadi saksi siapakah nanti malam yang akan keluar menjadi pemenang Indonesian Idol 2018. Indonesian Idol akan ditayangkan live di RCTI pukul 21.00 WIB.

Bekerja sama dengan Grab Indonesia, Indonesian Idol 2017 memudahkan para peserta audisi untuk bertemu para juri. Hal ini sesuai dengan tema kampanye Grab Indonesian Idol, yaitu ‘Face-to-Face Connection’.

Kampanye yang mengusung tagar #GrabTakesYouThere tersebut diharapkan mampu mewujudkan mimpi para peserta untuk menjadi idola baru Tanah Air. Grab membantu mendekatkan mimpimu menjadi The Next Indonesian Idol. #DekatdenganGrab #GrabTakesYouThere.

(aln)