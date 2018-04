JAKARTA - The Next Boy/Girl Band season 2 kini telah memasuki episode ketujuh pada Kamis (12/4/2018). Sederet nama dari tim Girls dan tim Boys telah menduduki bangku hotseaters, dimana saat ini Salwa, Zinnia, Lycia, JC, Maya, Dinda dan Edillion tergabung dalam tim Girls. Sementara pada bangku hotseaters tim Boys, ada nama Ivan, Adith, Aji, Aldi, Ricky, Fauzan dan Jo.

Eits, bukan tidak mungkin salah satu nama yang ada pada tim Girls dan Boys dapat digeser oleh nama lain. Ya beberapa kontestan lain bakal siap menggeser nama-nama yang ada pada bangku hotseaters.

Ya, salah satu penantang tim Girls kontestan batch 1 dari Wonogiri yang bernama Selvie Ria Mironsih alias Mironsih yang memikat judges lewat penampilan lipsync. Pada kesempatan itu, Mironsih tampil cukup energik, dengan gaya lincah, sehingga membuat Vidi Aldiano hingga Gamal memberikan komentar positif terkait gaya dance-nya.

"Energinya gokil. Kalau gue lihat, lo bisa jadi energi positif buat temen-temen lo yang lain," kata Vidi Aldiano.

Tak sampai disitu, Vidi pun kembali bertanya pada Mironsih siapakah nama tim Girls yang akan digeser. Tak sungkan, Mironsih langsung menjawab ingin menggeser Edillion. Sontak saja, Vidi langsung memanggil Edillion untuk beradu dance dengan Mironsih.

"Kalau boleh tahu kamu mau nge-swap siapa?," tanya Vidi.

"Aku pengen nge-swap Edillion," jawab Mironsih.

"Gue mau tahu nih kalau berdua ngedance hebohan mana?" timpal Vidi Aldiano.

Dari sinilah, adu dance terjadi antara Edillion dan Mironsih. Bahkan panggung The Next Boy/Girl Band sempat dibuat heboh dengan gaya dance Mironsih yang begitu energik. Saking energik, Mironsih terlihat seperti terpeleset diatas panggung. Namun tidak diketahui, apakah itu salah satu gaya dance atau memang benar-benar terpeleset. Penasaran, Gamal pun mencoba bertanya apa maksud dari gaya dance-nya itu.

"Goyang apa tuh? tadi ngepel," ujar Gamal tertawa.

Lebih lanjut, Mironsih pun diminta untuk masuk pada tahap selanjutnya yakni live singing. Mironsih memilih lagu 'Muda (Le O Le O)' dari Agnez Mo untuk dinyanyikan. Tetapi sayang, usaha dari Mironsih untuk memikat hati judges lewat suaranya belum berhasil. Hasilnya, Mironsih tak bisa melanjutkan mimpinya untuk menggeser salah satu nama dari tim Gilrs.

Sebelumnya, The Next Boy/Girl Band season 2 pada episode tujuh dibuka oleh penampilan tim Girls yamg membawakan lagu dari Mulan Jameela yakni Wonder Woman. Lantas saja penampilan dari tim Girls mendapat respon positif oleh judges. Vidi dan Gamal menganggap tim Girls mulai berkembang dan berhasil menunjukan karakter masing-masing.

"Yang jelas beda banget, kalian benar-benar mampu membuat lagu ini beda," puji Vidi Aldiano.

"Ini baru enak dilihat dan dinikmati," tutup Gamal.

(ade)