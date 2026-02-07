KIKO Season 4 Episode Karkusman, Minggu Pagi di RCTI

KIKO Season 4 Episode Karkusman, Minggu pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi Anda bersama keluarga dengan menayangkan episode Karkusman animasi KIKO Season 4. Yuk, simak sinopsisnya.

Kiko dan teman-temannya berhasil memadamkan sebuah gedung yang terbakar tanpa ada korban satupun. Warga pun menjuluki mereka sebagai pahlawan kota.

Banyak anak-anak meminta tanda tangan dan foto kepada Kiko dan teman-temannya. Hal itu, membuat Karkus diliputi rasa cemburu dan keinginan untuk menjadi pahlawan juga.

Akhirnya ia membuat kostum bertuliskan ‘Aku Karkusman’ dan mengambil benda menyerupai Trisula sebagai senjata. Tanpa disadarinya, benda itu adalah penangkal petir.

Saat berusaha menolong warga, petir besar menyambar trisula tersebut hingga membuat Karkus kesetrum. Apa yang akan terjadi selanjutnya?