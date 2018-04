Hai hai Idol Lovers! Siapa yang sudah tidak sabar melihat penampilan Spektakuler dari Top 3 Indonesian Idol dan tentunya Special Performance dari @thescriptofficial. SENIN, 9 APRIL 2018 pukul 21.00 WIB Hanya di @officialrcti #indonesianidol #RoadToGrandFinal

A post shared by Indonesian Idol (@indonesianidolid) on Apr 8, 2018 at 2:05am PDT