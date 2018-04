JAKARTA - Top 3 Indonesian Idol telah berlangsung pada Senin 2 April 2018 tanpa membuat salah satu dari Abdul, Joan, dan Maria tereliminasi. Ketiganya akan kembali tampil pekan depan Road To Grand Final seperti yang diungkapkan Daniel Mananta di penghujung acara dini hari tadi.

- Baca Juga: Abdul Dinilai "Terintimidasi" saat Duet Dengan Yura Yunita

Sebelumnya Daniel meminta para juri untuk membeberkan finalis favorit di tiga besar ini. Meskipun cukup sulit namun Maia, BCL, Ari Lasso, Armand Maulana, dan Judika tetap mengungkapkan sosok yang dianggap pantas menjadi juara.

Maia Estianty mengucapkan dua nama yakni Maria dan Joan yang dianggap layak masuk ke tahap berikutnya. Sementara Judika merasa Maria layak menjadi juara di Indonesian Idol kali ini.

Daniel pun terus mengkulik finalis favorit dari Ari Lasso, Armand Maulana, dan Bunga Citra Lestari. Ketiganya sepakat bahwa Abdul layak maju ke babak berikutnya karena penampilannya yang dianggap paling maksimal meskipun tidak spektakuler.

"Gue nilai dari dua penampilan mereka. Tadi Joan pas duet agak patah-patah naiknya terus pas sendiri naik lagi grafiknya. Maria yang sendirinya agak patah-patah. Abdul tidak spektakuler tapi dua-duanya aman jadi favorit Abdul," ujar Armand Maulana.

Abdul memang dianggap terintimidasi saat tampil duet dengan Yura Yunita membawakan lagu berjudul Cinta dan Rahasia. Ia lantas membalas penampilan pertamanya yang kurang menggigit pada penampilan kedua lewat lagu dari Walk The Moon yang bertajuk Shut Up and Dance.

Abdul lantas mendapatkan pujian dari BCL dan Armand Maulana atas penampilannya itu.

"Nah ini keliatan banget penampilannya ini, iya memang mas Ari Lasso benar bilang kalau duet harus belajar lagi. Kalau tadi aku ngeliat kaya nonton show-nya Abdul. Kamu salah satu perkembangannya banyak, dari penampilan, rasa percaya diri dan kemampuan," kata Bunga Citra Lestari.

"Bener yang BCL bilang, Ari Lasso bilang, kalau duet harus banyak belajar lagi. Kalau buat gue yang menjadi anugerah, suara lo udah punya warna kuat. Jiwa entertain kamu uda kuat banget," tutup Armand Maulana.

Bekerja sama dengan Grab Indonesia, Indonesian Idol 2017 memudahkan para peserta audisi untuk bertemu para juri. Hal ini sesuai dengan tema kampanye Grab Indonesian Idol, yaitu ‘Face-to-Face Connection’.

- Baca Juga: Maia Minta Maria Nyanyi Ulang di Panggung TOP 3 Indonesian Idol

Kampanye yang mengusung tagar #GrabTakesYouThere tersebut diharapkan mampu mewujudkan mimpi para peserta untuk menjadi idola baru Tanah Air. Grab membantu mendekatkan mimpimu menjadi The Next Indonesian Idol. #DekatdenganGrab #GrabTakesYouThere.

(edh)