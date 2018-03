JAKARTA - The Chainsmokers rupanya mampu memanjakan kuping para partygoers yang hadir dalam konsernya di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara pada Jumat 30 Maret 2018. Duo DJ ini menghibur dengan membawakan lagu-lagu pamungkasnya.

Dan yang lebih menariknya, disela-sela penampilannya Alex Pall dan Andrew Taggart membawakan lagu hits dari Justin Bieber yang bertajuk Love Yourself dan The Cranberries yakni Zombie. Ketika mendengar intro dari lagu tersebut sontak para partygoers berteriak histeris.

"Ayo Jakarta, berikan kami suara kalian," teriak Andrew Taggart.

Lebih lanjut, lagu Love Yourself dan Zombie yang biasa kita dengarkan, tampak diubah oleh duo DJ asal Amerika ini. Bahkan beat-beat dari lagu Justin dan The Cranberries yang terdengar pelan diubah menjadi lebih garang lewat dentuman-dentuman keras soundsystem milik duo DJ kenamaan itu.

Seperti diketahui, The Chainsmokers sukses memanjakan para penggemarnya dengan membawakan total 20 lagu lebih. Diantara lagu-lagu tersebut, tak ketinggalan The Chainsmokers membawakan lagu-lagu pamungkas diantaranya Closer, All We Know, Paris hingga Roses.

Dari pantauan Okezone, Andrew Taggart dan Alex Pall naik keatas panggung sekira pukul 22:02 WIB. Dan The Chainsmokers menutup penampilannya sekira pukul 23:32 WIB. Bisa dikatakan Duo DJ ini berhasil tampil di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Utara.

Sebelum The Chainsmokers tampil, para partygoers dihibur oleh Dipha Barus, Alffy Rev, DJ Jenjang dan Weird Genius. Keempat penampil ini juga sukses menghibur para partygoers. 

