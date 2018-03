JAKARTA - Seru dan meriah, mungkin itulah kata-kata yang digambarkan untuk penampilan The Chainsmokers saat tampil di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara pada Jumat 30 Maret 2018. Sebelum memulai aksinya untuk menghentak panggung, The Chainsmokers tampil dengan membagikan sebuah video bernuansa hitam putih dengan wajah Andrew Taggart dan Alex Pall.

Lebih lanjut, partygoers yang melihat video tersebut lantas manju kedepan panggung sembari terdengar suara musik elektronik yang menggema. Seketika muncul dari belakang turntable Alex Pall dan Andrew Taggart yang mengenakan warna kaos yang senada yakni putih.

Penggalan lagu yang bertajuk Sick Boy dan Don't Letak Me Down langsung bergema mengawali penampilannya. Dentuman-dentuman soundsystem pun langsung menggema diikuti beat lagu yang dimainkan Duo DJ asal Amerika ini. Sontak partygoers langsung berjingkrakan dan berjoget-joget.

Dari pantauan Okezone, The Chainsmokers pun tampil trengginas pada awal-awal lagu dan bisa dikatakan langsung tancap gas. Lampu-lampu dan set panggung mengiringi penampilan The Chainsmokers. Bahkan dapat terlihat banyak logo-logo The Chainsmokers pada screen yang terpampang dibelakang Alex dan Andrew.

Tak kenal ampun, The Chainsmokers kembali memanaskan ratusan penonton yang hadir dengan salah satu hit andalannya, Closer. Total lebih dari 15 lagu The Chainsmokers menggoyang Jakarta.

"Untuk kalian yang mungkin tahu lagunya, mari bernyanyi bersama kami," teriak Andrew Taggart dari atas Panggung.

Selain beberapa lagu di atas, The Chainsmokers juga membawakan karya musik seperti Roses, Paris, You Owe Me, All We Know, dan Something Just Like This.

Di sisi lain, The Chainsmokers juga diketahui membawakan lagu remix dari musisi ternama dunia yakni Love Yourself dari Justin Bieber, We Will Rock You dari Queen, Dreaming dari Smallpools, hingga Zombie dari The Cranberries.

