JAKARTA - Disc Jokey (DJ) Dipha Barus rupanya mengumumkan single terbarunya saat menjadi pembuka konser The Chainsmokers di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara pada Jumat 30 Maret 2018. Tampil trengginas di atas panggung, Dipha barus membuat partygoers berjingkrakan.

Sebelum mengumumkan lagu teranyarnya, Dipha Barus tampil dengan membawakan lagu yang bertajuk All Good hingga I Want You, Love. Dipha Barus naik diatas panggung sekira pukul 20:30 WIB.

“Tepat hari ini, Gue baru ngeluarin single baru. Judulnya Money Honey,” teriak Dipha Barus.

Sebelum Dipha Barus, DJ lainnya juga tampak menghibur diantaranya Alffy Rev, Weird Genius, dan DJ Jenja juga unjuk kebolehan di hadapan penonton. Para bintang tamu tampil terlebih dahulu sekira pukul 18.15 WIB.

Sementara The Chainsmoker tampil pukul 22.00 WIB. Dapat dipastikan duo DJ ini, Alex Pall dan Andrew Taggart akan menghibur JIEXPO Kemayoran dengan sederet lagu kenamaan mereka seperti Closer, Paris hingga All We Know.

Selain itu, Dipha Barus juga tampil dengan membawakan satu lagu hits dengannya dentuman DJ nya yakni Bento. Seketika para partygoers yang melihatnya langsung bersorak-sorai.

“Kalian orang Indonesia kan,” tutup Dipha barus sembari menyetel lagu Bento.

