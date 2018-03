JAKARTA – Para penggemar The Chainsmokers tentunya sudah tak sabar menantikan idola mereka datang ke Indonesia pada tanggal 30 Maret mendatang. Duo Alex Pall dan Andrew Taggart memang sedang menggelar tur untuk menyambangi para penggemar mereka di Asia, termasuk Indonesia.

Sebelum menonton konsernya nanti, ada baiknya kalian membaca artikel satu ini. Dalam artikel ini akan dijelaskan lima bocoran aksi Alex dan Andrew yang tak boleh kalian lewatkan pada tanggal 30 Maret nanti.

Apa saja itu? Simak ulasannya berikut ini.



1. Format live band

Kalian tentu saja tidak salah membaca sub judul yang kami berikan. The Chainsmokers memang akan tampil membawakan lagu-lagu andalan mereka dengan format live band.

Telinga para penggemar akan dimanjakan oleh dentuman drum, petikan gitar, dan alunan piano yang mengiringi lagu-lagu hits The Chainsmokers. Format live band ini pula yang membuat The Chainsmokers Live in Concert berbeda karena para pengunjung akan disuguhkan musik dalam versi live, bukan seperti DJ set yang biasa kalian saksikan di festival-festival musik.

2. Pesta kembang api

Selain memperhatikan konsep musiknya, The Chainsmokers juga tak melupakan konsep visualnya. Selama konser berlangsung kemeriahan akan semakin ditambah dengan pesta kembang api!

Dapat dibayangkan bagaimana perasaan para pengunjung ketika mendengarkan lagu favoritnya sedang dibawakan dengan letupan kembang api cantik di sekitar panggung, bukan?

3. Aksi panggung Alex dan Andrew

Aksi panggung tentu menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi seorang pengunjung menyaksikan sebuah konser. Jangan khawatir, The Chainsmokers telah mempersiapkan aksi-aksi panggung kece yang tak terlupakan.

Aksi panggung dari Alex dan Andrew ini juga bisa dijadikan salah satu konten menarik untuk ditunjukkan ke teman-teman kalian melaui media sosial. Jadi, jangan sampai kelewatan ya mengabadikan aksi keren dari Alex dan Andrew.

4. Hujan confetti & lighting panggung ciamik

Elemen visual memang menjadi salah satu aspek penting kesuksesan sebuah konser. Tata cahaya sebuah konser bahkan bisa menambah semangat para pengunjung yang telah hadir.

Dalam konsernya nanti, The Chainsmokers dipastikan akan menawarkan tata cahaya lampu yang penuh warna. Selain itu mereka juga akan menambahkan hujan confetti sehingga para pengunjung mendapatkan pengalaman menonton konser yang tak terlupakan.

5. Single baru?

The Chainsmokers telah melakukan tur keliling berbagai negara dalam beberapa bulan terakhir. Di saat bersamaan, mereka juga merilis single baru seperti Sick Boy dan You Owe Me.

Ada sedikit kemungkinan di mana Alex dan Andrew akan menyisipkan single baru mereka ke dalam set list di Indonesia. Jika beruntung, kalian yang hadir di JIEXPO Kemayoran pada tanggal 30 Maret mendatang adalah orang yang beruntung karena bisa mendapatkan kesempatan mendengarkan single baru The Chainsmokers secara langsung. Who knows?

