JAKARTA – Tanggal konser The Chainsmokers di Jakarta semakin dekat. Fans pun berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan tiket konser Alex Pall dan Andrew Taggart tersebut.

Perburuan tiket konser The Chainsmokers di Jakarta semakin sengit setelah Bookmyshow sebagai official ticket seller memberikan tawaran menarik. Seminggu jelang konser, Bookmyshow menawarkan gratis 1 tiket untuk pembelian 2 tiket The Chainsmokers.

“HOT OFFERS!! Dapatkan promo BUY 2 GET 1 FREE tiket konser The Chainsmokers di Jakarta,” tulis Bookmyshow di akun media sosial mereka.

Tawaran ini membuat fans galau. Yang awalnya belum memiliki tiket kini bingung apakah harus membeli dengan menggunakan promo tersebut di atas atau tidak.

“Save 240k nih kalau bertiga,” komentar @nabilanovinda.

“Itu jadinya murah kalau beli 3. Ayuuuukk ihhh,” sambung @alfrinne_ine.

“duhhhhh... duhhhh... bkn galau aje akhh,” tambah @paul_man28dimarzio.

Konser pertama The Chainsmokers di Jakarta akan digelar pada 30 Maret 2017. Konser musisi asal Amerika tersebut akan diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

The Chainsmokers menjanjikan akan ada banyak keseruan selama konser mereka di Jakarta nanti. Promotor telah memberikan bocoran 5 hal menarik yang dapat dinantikan di konser pelantun Closer tersebut.

Salah satunya adalah adanya pesta kembang api. Selain memperhatikan konsep musiknya, The Chainsmokers juga tak melupakan konsep visualnya. Selama konser berlangsung kemeriahan akan semakin ditambah dengan pesta kembang api!

Selain itu, terbuka peluang Alex dan Andrew akan memperkenalkan lagu baru mereka. The Chainsmokers telah melakukan tur keliling berbagai negara dalam beberapa bulan terakhir. Di saat bersamaan, mereka juga merilis single baru seperti Sick Boy dan You Owe Me. Ada sedikit kemungkinan di mana Alex dan Andrew akan menyisipkan single baru mereka ke dalam set list di Indonesia.

