JAKARTA - Dj kenamaan Dipha Barus menjadi salah satu penampil pembuka konser The Chainsmokers yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, pada Jumat (30/3/2018).

Menariknya, pada penampilannya kali ini, Dipha Barus memutar Bento, salah satu lagu populer milik penyanyi veteran, Iwan Fals. Lagu itu, mampu memanaskan konser malam ini dan membuat para partygoers langsung berjoget.

“Kalian semua orang Indonesia kan?” teriak DJ 32 tahun itu.

Penonton yang mendengar intro lagu itu kemudian bersorak-sorai. Mereka memberikan tepuk tangan seolah memberi pujian pada pilihan lagu pemilik single No One Can Stop Us tersebut.

Dari pantauan Okezone, Dipha Barus tampil mengenakan jaket hitam saat beraksi di depan turntable. Sesekali dia terlihat pecicilan menyapa para penonton yang memenuhi JIExpo malam ini.

Seperti diketahui, tidak hanya Dipha Barus yang menjadi penampil pembuka The Chainsmoker malam ini. Sebelumnya juga telah tampil DJ Jenja, Weird Genius, dan Alffy Rev .

Ketiga DJ tersebut juga sukses membuat para partygoers bergoyang sebelum akhirnya The Chainsmokers tampil pukul 22.00 WIB. Penampilan Alex Pall dan Andrew Taggart malam ini memang begitu dinanti penonton, mengingat ini penampilan perdana keduanya di Indonesia.

Antusiasme ternyata tak hanya milik para partygoers. The Chainsmokers pun sempat meluapkan rasa senangnya melalui akun Instagram, sekitar 6 jam sebelum konser di mulai.

Melalui Insta Stories, The Chainsmokers mengatakan, merasa senang bisa kembali ke Indonesia. “Luar biasa Jakarta. Indonesia, sangat senang bisa kembali. Ayo bersenang-senang malam ini!”

Tak berhenti sampai di situ, The Chainsmokers juga mengungkapkan rasa antusiasnya melalui Instagram. “Pertunjukan terakhir dari tur kami! Sangat antusias berada di Jakarta malam ini!” tulis duo DJ asal Amerika Serikat itu.

Keduanya kemudian mengajak penggemarnya menghitung detik-detik jelang konser dimulai. “Sekitar 15 menit sebelum konser dimulai!!” tulisnya dalam komentar yang dibalas penggemarnya dengan antusias.

“Bunuh aku dengan lagu-lagumu @thechainsmokers,” tulis seorang netizen. Sementara lainnya menuliskan, “Tak sabar mendengar suara emasmu @thechainsmokers.”

