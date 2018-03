JAKARTA - Kontestan Indonesian Idol yakni Maria Simorangkir kini dalam performa yang bagus. Bagaimana tidak, Maria berkali-kali berhasil membuat para juri terkesima hingga memberikan standing ovation untuknya. Dan yang terbaru pada penampilannya membawakan lagu dari film ‘The Greatest Showman’ yang bertajuk Never Enough, Maria membuktikan kualitas suaranya.

Menariknya lagi selain dari kelima juri standing ovation, Maria berhasil menjadi trending topic. Sontak membuat Maria berada dijajaran atas kontestan Indonesian Idol lainnya.

Sementara itu, rupanya kualitas suara dari Maria pun menjadi sorotan dunia, dimana orang-orang bule tampak membuat video reaksi ketika Maria menyanyikan lagu Never Enough. Hal itu pun langsung disampaikan oleh Daniel Mananta lewat panggung TOP 5 Spektakuler yang dapat dilihat pada YouTube.

"Dan enggak sedikit orang-orang di luar sana yang bule-bule itu pada nge-upload video-video reaction juga. Ini beneran loh anak dari Medan bisa membuat reaksi memukau keluar negeri, ke dunia," kata Daniel Mananta.

Kebahagiaan Maria tidak hanya sampai di situ, Maria pun berkesempatan untuk berbicara langsung dengan penyanyi aslinya, Loren Allred lewat sambungan telefon. Sontak membuat Loren pun memuji kualitas suara yang dimiliki oleh pemilik nama asli Maria Simorangkir.

"Suaranya sangat cantik dan powerful. Saya terpukau dan aku tak percaya kamu baru berusia 16 tahun. Kamu sangat luar biasa," ujar Loren Allred melalui sambungan telefon.

Mendapati pujian dari Loren Allred, lantas membuat Maria tak bisa berkata-kata. Ia pun hanya meneriakkan kalimat cinta pada Loren Allred.

"I Love you so much," tutup Maria.

Sebagai informasi pada penampilannya semalam, Maria membawakan lagu dari Chrisye yang bertajuk Kala Cinta Menggoda duet bersama Irsan Midnight Quickie. Dan pada lagu kedua, Maria membawakan lagu Domino dari Jesie J.

