JAKARTA - Maia Estianty turut memberikan standing ovation untuk Abdul usai penampilan solo finalis asal Denpasar tersebut membawakan lagu You Are The Reason yang dipopulerkan Calum Scott. Padahal Maia tetap duduk manis saat 4 juri lainnya berdiri mengapresiasi penampilan Abdul saat kolaborasi dengan Eka Gustiwana menyanyikan lagu Masih Ada milik Marcello Tahitoe.

Lima juri memang puas dengan penampilan Abdul yang kian mengalami kemajuan di setiap minggunya. Ari Lasso menyebut bahwa Abdul memiliki kekuatan berbeda sehingga mampu membuat penonton larut di setiap alunan lagunya.

"Salah satu kekutaan utama kamu menurut saya, saya pikir kenapa ya setiap kamu tampil kekuatan kamu kamu selalu bisa lebur dan larut dalam lagu itu," ujar Ari Lasso.

"Makin kesini apa yang sudah kita temukan di kamu semakin bersinar bintangnya mudah-mudahan bisa kamu asah terus di musik Indo yang akhir-akhir ini agak loyo ya," tambahnya.

BCL merasa penampilan Abdul sangat indah dan berharap perjuangannya tersebut sampai di grand final. Disamping pujian, hal tak terduga dilontarkan Armand Maulana.

Pelantun tembang Sebelah Mata ini mengomentari gaya Abdul yang dirasa kurang keren gara-gara sepatu. Setelah mendapat sorakan juri lainnya, penyanyi asal Bandung ini pun mengucapkan janji untuk Abdul.

"Tadi penampilan yang amat sangat indah. Aku bisa merasakan apa yang ingin kamu sampaikan.. itu indah sekali dan kalau kamu sampai gitu terus aku pengin lihat kamu di grand final," ucap BCL.

"Celana sama sepatu gua enggak demen. Celananya kurang item yang sepatu ini jangan dipakai lagi ke Idol. Dari sini kesini seger ke sepatu enggak seger lagi. Gue kasih sneakers satu buat dia," tutupnya lantang.

