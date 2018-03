JAKARTA - Babak Spektakuler Indonesian Idol 2018 kembali digelar Senin (19/3/2018) malam. Lima kontestan Top 5 akan kembali memanaskan panggung Spektakuler yang pekan lalu kehilangan salah satu bakatnya.

Ya, panggung Spektakuler Indonesian Idol 2018 kembali dikejutkan dengan kepulangan salah satu kontestan unggulan. Usai sebelumnya perjuangan Bianca Jodie berakhir di babak Top 7, pekan lalu giliran Marion Jola yang harus menyudahi mimpi menjadi Idola Indonesia.

Dengan kepulangan Marion Jola, formasi Top 5 Indonesian Idol resmi terbentuk. Mereka adalah Abdul, Ayu, Ghea, Joan, dan Maria. Kelimanya akan kembali tampil solo untuk memperebutkan empat tiket tersisa.

Sementara untuk penampilan khusus malam ini, panggung Spektakuler Top 5 Indonesian Idol akan diramaikan deretan DJ ternama Tanah Air. Kelima DJ, yang terdiri dari Irsan 'Midnight Quickie', Osvaldorio, Eka Gustiwana, Ananta Vinnie, dan Alffy Rev akan mengiringi masing-masing kontestan dalam menyanyikan lagu milik musisi profesional yang sudah diaransemen ulang.

Lantas, lagu apa saja yang sudah dipersiapkan kontestan Top 5 Indonesian Idol untuk Babak Spektakuler malam ini? Berikut daftar lengkapnya:

1. Joan - This Is Me (Keala Settle)

2. Abdul - You Are The Reason (Calum Scott)

3. Ayu - Rapuh (Agnez Mo)

4. Ghea - Tiba-Tiba Cinta Datang (Maudy Ayunda)

5. Maria - Domino (Jessie J)

Kolaborasi dengan DJ:

1. Maria X Irsan 'Midnight Quickie' - Kala Cinta Menggoda (Chrisye)

2. Ghea X Osvaldorio - Sewindu (Tulus)

3. Ayu X Ananta Vinnie - Separuh Nafas (Dewa19)

4. Abdul X Eka Gustiwana - Masih Ada (Marcello Tahitoe)

5. Joan X Alffy Rev - Khayalan Tingkat Tinggi (Peterpan)

