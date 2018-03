JAKARTA – Malam minggu pada 10 Maret 2018 kemarin terasa spesial bagi masyarakat Medan. Pasalnya, mereka menjadi tuan rumah acara “Malam Mingguan Bareng Indonesian Idol” yang digelar di Amaliun Foodcourt & Convention Center.

Ihsan Tarore menjadi pengisi acara “Malam Mingguan Bareng Indonesian Idol” tersebut. Mantan kekasih Denada ini terbang langsung dari Jakarta dan tiba di Medan sekira pukul 12.00 WIB. Begitu tiba di Medan, Ihsan langsung menuju venue untuk melakukan GR dan check sound hingga 16.30 WIB.

Kehadiran Ihsan di kota kelahirannya itu disambut hangat oleh masyarakat Medan. Meskipun acara baru dimulai pulul 19.30 WIB, tapi warga sudah berkumpul di lokasi sejak sore hari.

Salah satu penonton yang sudah datang ke venue acara sejak sore adalah Rigo Wendri. Bersama dengan sang pacar, Thesalonika Simanjuntak, Wendri datang ke “Malam Mingguan Bareng Indonesian Idol” naik Grab dan tiba sekitar pukul 17.00 WIB.

Wendri mengaku datang ke “Malam Mingguan Bareng Indonesian Idol” karena dia dan sang kekasih sama-sama menyukai Indonesian Idol. Apalagi sang pacar sangat mengidolakan Ihsan.

“Awalnya tahu acara ini dari selebaran yang ada di kafé. Dan kebetulan pacar saya ini ngefans sekali dengan Ihsan Tarore. Jadi ya sudah saya ajak saja ke sini. Untungnya saya dan dia sedang tidak ada acara apa-apa,” terang Wendri.

Jika sang pacar adalah penggemar Ihsan, beda halnya dengan Rigo yang mengidolakan Judika. “Kalau saya sih ngefans banget dengan Judika. Dan kalau ada acara ini lagi yang mengundang Judika, pasti saya langsung dateng,” lanjut Wendri.

“Malam Mingguan Bareng Indonesian Idol” sendiri berlangsung seru. Saat Ihsan naik ke atas panggung, sorakan ramai warga Medan langsung menyambutnya. Jebolan Indonesian Idol 2006 tersebut memanjakan warga Medan dengan membawakan 8 lagu, baik ciptaannya sendiri maupun milik orang lain.

Ihsan berhasil mengajak penggemar bernyanyi bersama saat ia membawakan lagu All of Me milik John Legend dan lagu lawas Ku Tak Bisa dari Slank. Di penghujung penampilannya, Ihsan mengajak penggemar berjingkrak saat dia melantunkan Bento milik Iwan Fals.

Acara ini tak hanya meriah karena aksi panggung Ihsan, tapi juga berbagai game dan hadiah yang dibagikan untuk pengunjung. Mereka yang memenangkan games, berhak mendapatkan merchandise menarik dari Grab serta sebuah smartphone untuk kMoment Photo Contest.

Bekerja sama dengan Grab Indonesia, Indonesian Idol 2017 memudahkan para peserta audisi untuk bertemu para juri. Hal ini sesuai dengan tema kampanye Grab Indonesian Idol, yaitu ‘Face-to-Face Connection’.

Kampanye yang mengusung tagar #GrabTakesYouThere tersebut diharapkan mampu mewujudkan mimpi para peserta untuk menjadi idola baru Tanah Air. Grab membantu mendekatkan mimpimu menjadi The Next Indonesian Idol. #DekatdenganGrab #GrabTakesYouThere.

(kem)