JAKARTA - Babak Top 6 Indonesian Idol akan digelar Senin malam ini (12/3/2018). Enam kontestan tersisa akan bersaing memperebutkan lima tiket untuk lolos ke babak berikutnya.

Pekan lalu, panggung Spektakuler Indonesian Idol kembali menghadirkan kejutan. Selain kedatangan Shane Filan, publik juga dikejutkan dengan kepulangan salah satu kontestan unggulan, Bianca Jodie.

Tampil sebagai penutup Babak Top 7 Indonesian Idol, penampilan Jodie sejatinya menuai respon positif dari kelima juri. Namun, mereka juga sepakat bahwa aksi panggung gadis asal Yogyakarta tidak seistimewa pekan sebelumnya.

Sementara untuk pekan ini, seluruh kontestan Indonesian Idol akan kembali menyajikan penampilan spesial. Jika beberapa waktu mereka sempat menampilkan aksi duet, kini enam kontestan Top 6 bakal tampil dalam format trio.

(Baca Juga: So Sweet, Glen Ucapkan Ulang Tahun ke Ghea Idol)

(Baca Juga: Ulang Tahun, Ghea Indrawari Dapat Hadiah Spesial dari Abdul)

Ayu, Joan dan Maria membawakan lagu Bang Bang (Jessie J, Ariana Grande dan Nicki Minaj). Sedangkan Abdul, Ghea, Marion menyanyikan lagu Uptown Funk Mashup Formation (Mark Ronson ft. Bruno Mars dan Beyonce).

Namun berbeda dengan sebelumnya, masing-masing kontestan akan tetap tampil solo dengan membawakan lagu yang telah disiapkan.

Akankah kejutan kembali terjadi di panggung Spektakuler Top 6 Indonesian Idol? Berikut, daftar lagu yang akan dinyanyikan masing-masing kontestan malam ini:

1. Joan - Tell Me You Love Me (Demi Lovato)

2. Marion - Ciao Adios (Anne Marie)

3. Ghea - Somewhere Only We Khow (Keane)

4. Ayu - Finesse (Bruno Mars ft. Cardi B)

5. Abdul - History (One Direction)

6. Maria - Ireplaceable (Beyonce)

Bekerja sama dengan Grab Indonesia, Indonesian Idol 2017 memudahkan para peserta audisi untuk bertemu para juri. Hal ini sesuai dengan tema kampanye Grab Indonesian Idol, yaitu ‘Face-to-Face Connection’.

Kampanye yang mengusung tagar #GrabTakesYouThere tersebut diharapkan mampu mewujudkan mimpi para peserta untuk menjadi idola baru Tanah Air. Grab membantu mendekatkan mimpimu menjadi The Next Indonesian Idol. #DekatdenganGrab #GrabTakesYouThere.

(aln)