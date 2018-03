JAKARTA - Indonesian Idol 2018 telah memasuki babak Top 7. Senin malam ini (5/3/2018), tujuh kontestan tersisa akan kembali bersaing untuk memenangkan gelar Idola Indonesia.

Pekan lalu, Glen Samuel harus mengubur harapannya untuk menjadi idola baru Tanah Air. Berada di urutan dua terbawah bersama Maria Simorangkir, kontestan asal Papua mendapat dukungan terendah dan dipastikan tersisih dari panggung Spektakuler.

Sebelum tereliminasi, Glen sendiri sudah beberapa kali masuk zona tidak aman. Namun, ia masih mendapat dukungan dari masyarakat sehingga dapat terus melaju hingga babak Top 8.

(Baca Juga: Pelukan Maia Estianty untuk Jodie di Top 8 Indonesian Idol Bikin Iri)

(Baca Juga: Ihsan Ajak Penonton Duet saat Meet & Greet Indonesian Idol di Yogyakarta)

Sementara untuk rangkuman penampilan pekan lalu, nama-nama seperti Ghea, Jodie dan Ayu sukses merebut hati kelima juri. Sedangkan kontestan yang biasanya tampil maksimal seperti Marion dan Joan justru tidak dalam performa terbaik.

Khusus untuk malam ini, Indonesian Idol kembali kedatangan salah satu musisi internasional yang namanya sudah tidak asing lagi. Jika sebelumnya Anne Marie sudah meramaikan panggung Spektakuler, kini giliran mantan personel Westlife, Shane Filan yang hadir.

Bedanya, Shane Filan akan berinteraksi langsung dengan kontestan Top 7. Selain membawakan Heaven, Shane juga akan berkolaborasi untuk menyanyikan Need You Now.

Lantas, akankah Marion dan Joan memperbaiki penampilan mereka malam ini? Ataukah Ghea, Jodie dan Ayu akan kembali tampil maksimal? Berikut, daftar lagu yang akan dinyanyikan kontestan Top 7 Indonesian Idol:

Ayu - Writing's On The Wall (Sam Smith)

Ghea - How Far I'll Go (Auli'i Cravalho)

Marion - Toxic (Britney Spears)

Maria - Never Enough (Loren Allred)

Abdul - Starving (Hailee Steinfeld & Grey ft. Zedd)

Joan - Biru (Vina Panduwinata)

Jodie - Skyscraper (Demi Lovato)

(aln)