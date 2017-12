JAKARTA - Ternyata ada peserta yang tidak mengincar Golden Ticket di audisi Indonesian Idol, namun mengincar Titanium Ticket dengan menarik hati hanya seorang juri. Seperti di episode audisi ke-2 yang tayang Selasa (19/12/2017), rupanya ada seorang peserta yang selamat meskipun sudah memperoleh tiga suara "no" dari para juri.

Bagi yang belum tahu, Titanium Ticket adalah hak prerogatif juri yang hanya bisa dipakai sekali untuk meloloskan peserta tanpa perlu voting juri lain. Dengan itu, peserta dianggap sangat bagus dan dipercaya satu orang juri untuk bisa melanjutkan perjuangan di panggung Indonesian Idol atas izin juri tersebut.

(Baca Juga: Ada Street Audition dari Grab Indonesia, Olla Rosa: Akan ada Bintang Baru di Indonesian Idol 2017)

(Baca Juga: Seru! Wujudkan Impian jadi Penyanyi Idola, Indonesian Idol & Grab Indonesia Ajak Peserta Abadikan Momen Audisi)

Adalah Valeri Adelia, peserta dari Surabaya yang berhasil memperoleh Titanium Ticket pertama dari Maia Estianty. Meski juri lain menilai penampilannya sangat biasa, bahkan tidak ada khasnya, Maia justru ingin melihat potensi cewek berpakaian gaun pendek tersebut. Mengingat sifat Maia, para juri lain langsung memperingatkan Valeri.

"Bunda Maia ini orangnya biasanya keras, kamu jangan kecewain Bunda Maia ya," ujar Armand Maulana.

"Aku ngeliat kamu bisa tampil bagus di babak selanjutnya. Kamu tampil yang bagus ya," ucap Maia seraya memberikan Titanium Ticket.

Keputusan Maia tak pelak lagi mengagetkan seluruh juri. Tak ada yang mengira Maia akan mengeluarkan hak sekali sepanjang season itu dengan sangat cepat. Pasalnya, Ari Lasso juga sempat digoda memberikan Titanium Ticket namun urung memberikannya.

Siapa yang menggoda Titanium Ticket Ari? Orang itu adalah Heri Irawan, asal Lombok. Pria yang membawakan Come Together karya The Beatles itu dinilai terlalu ragu-ragu untuk bergerak di depan para juri. Namun, keputusan Ari untuk memberi lampu hijau langsung disambut godaan juri lain.

"Pakai itu lah, pakai yang itu," ucap Maia sambil menunjuk Titanium Ticket milik Ari.

"Aku suka head voice kamu, placing-nya bener sekali. Kalau aku oke, tapi belum mau ngeluarin ini. Gue belum yakin," ujar Ari.

(Baca Juga: Yuk, Siap-Siap...Street Audition Indonesian Idol 2017 Digelar Hari Ini, Cek Lokasinya!)

(Baca Juga: Ikut Street Audition Indonesian Idol 2017 Bersama Grab Indonesia di 9 Kota, Dekatkan Diri Raih Impian)

Indonesian Idol 2017 bekerjasama dengan Grab Indonesia mengusung tema Face to Face Connection untuk memudahkan para peserta dalam mewujudkan impian sebagai idola. Grab menyediakan fasilitas Fast Track dan Car Audition selama audisi agar peserta tak perlu mengantre lama.

Kampanye yang mengangkat tagar #GrabTakesYouThere #DekatdenganGrab diharapkan bisa membuat para peserta semakin mendekatkan mimpi sebagai jawara Indonesian Idol yang lalu.

Street Audition sendiri telah sukses dihelat di Makassar, Lampung, Aceh, Bali, Manado, Banjarmasin, Pekanbaru, Balikpapan dan Pontianak. Di samping itu, Indonesian Idol 2017 juga sudah menggelar audisi di 5 kota besar lain termasuk Yogyakarta, Medan, Surabaya, Bandung dan Jakarta.