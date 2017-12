JAKARTA - Golden Ticket pertama Maia Estianty harus diberikan dengan berat hati dalam episode perdana Indonesian Idol, Senin (18/12/2017). Pasalnya, sempat terjadi kebingungan antara para juri karena suaranya dinilai terbatas untuk bisa bertahan dalam babak selanjutnya.

Yang membantu peserta bernama Chikita Christy itu adalah penampilannya, dan karena sudah biasa membawakan lagu Aku Wanita yang dipopulerkan Bunga Citra Lestari. Baik suara dan penampilannya dinilai mirip Bunga sehingga sempat diminta untuk duet di depannya dan dua juri lain, Judika dan Armand Maulana. Tapi, cara bernyanyinya sendiri dinilai kurang matang oleh berbagai juri.

(Baca Juga: Tak Seperti Sebelumnya, Juri Indonesian Idol 2017 Terkenal Baik Hati)

(Baca Juga: Cerita Armand Maulana Banyak Peserta Audisi Indonesian Idol 2017 Gagal karena Faktor X)

"Penampilannya sih aku enggak ngerasa mulus. Karakternya belum kuat, tenggorokamnmu memproduksi suaranya basah, tapi power-nya enggak cukup. Aku no," ucap Judika.

"Timbre-nya oke, tapi banyak pitch yang lepas," ucap Maia.

"Aku seneng sama karakter suaranya, suaranya seksi. I do think she deserves the chance. Kamu punya suara yang unik, seksi, kenapa enggak nyanyi di kunci aku tadi?" tanya Bunga.

Peserta peraih Golden Ticket pertama itu memang tampil mirip Bunga, kecuali dengan bajunya yang dominan berwarna hitam. Saat tampil, suaranya sendiri memang terdengar sering habis dan cenderung dipaksakan.

Tapi, kemampuannya sendiri akhirnya jadi perdebatan para juri. Maia, yang sempat berkata tidak, ragu untuk memberi kesempatan untuk Chikita. Namun, Maia akhirnya memberi Golden Ticket dengan satu syarat.

"Gimana ya, kalau kamu di babak selanjutnya kayak gitu, aku ngusir kamu lho. Di tengah lagu aku usir. Beneran," ancam Maia.

(aln)