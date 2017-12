JAKARTA - Ajang pencarian bakat The Next Boy/Girl Band Indonesia Season 2 akan digelar. Audisi acara bergengsi yang disiarkan di GTV tersebut bahkan siap dibuka mulai tanggal 16 Desember 2017.



Padang dan Surabaya menjadi kota pertama audisi The Next Boy/Girl Band Indonesia diselenggarakan. Selanjutnya, Ambon, Medan, Bali, dan Makassar juga akan menjadi saksi lahirnya girlband dan boyband baru Tanah Air.



Ada hal baru dan spesial dalam ajang The Next/Boy Girl Band Indonesia Season 2 ini. Setidaknya akan ada dua kota yang siap menjadi saksi para peserta mengikuti Big Auditions, yaitu Jakarta dan Yogyakarta.

Sebelumnya The Next Boy/Girl Band Indonesia telah dilangsungkan secara sukses pada tahun 2016. Setelah melalui proses yang panjang, boyband dengan nama B Force didapuk sebagai pemenang dari ajang pencarian bakat tersebut.



Kini para personel B Force yakni Bastian, Malvin, Ridwan, Alif, dan Devin memberikan warna baru bagi industri musik Indonesia. Beberapa single telah mereka keluarkan sejak resmi menjadi pemenang The Next Boy/Girl Band Indonesia Season Pertama pada 27 Juli 2017.





Tak jauh berbeda dari season pertama, enam juri terbaik siap memberikan penilaian serta bimbingan kepada para peserta yang berhasil lolos audisi. Para juri terdiri dari penyanyi, musisi, serta produser musik berpengalaman di Indonesia. Mereka akan terbagi menjadi dua tim, tim cewek dan cowok sampai akhir babak penentuan.

Tha Next Boy/Girl Band Indonesia Season 2 tidak hanya mencari idola dengan bermodalkan tampang. Keahlian teknik vokal dalam bernyanyi dan koreografi menjadi beberapa bagian penting yang tak bisa ditinggalkan.

