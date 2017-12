LOS ANGELES – Kabar baru datang dari John Mayer yang belum lama ini harus naik meja operasi. Mantan kekasih Katy Perry itu sekarang telah diizinkan keluar dari rumah sakit dan pulang ke rumahnya.

Menjalani operasi usus buntu pada Selasa pagi (5/12/2017), di New Orleans, Mayer diketahui pulang ke rumahnya di Montana, pada Jumat (8/12/2017). Hal itu diketahui dari postingan Instagram yang memperlihatkannya berdiri di depan gunung dan tanah bersalju.

“Rumah. Bertemu sebentar lagi,” tulis Mayer singkat.

Dari foto, Mayer terlihat sudah cukup bugar. Solois 40 tahun itu tampil trendi dengan memakai kaos oblong ditutup jaket tebal dan celana kain berwarna army. Tak ketinggalan kacamata hitam dan bandana hitam putih yang melingkari kepalanya.

Postingan kepulangan Mayer ke Montana ini menyusul unggahan penyesalannya di Instagram dan Insta Story. Pada 7 Desember 2017, Mayer mengunggah foto selfie-nya dengan mengenakan baju pasien.

“Still got it,” tulis Mayer singkat.

Sementara di Twitter, Mayer mengucapkan terima kasih kepada fans yang masih memberinya dukungan. Ia juga meminta maaf karena membuat turnya dan Dead & Compny harus ditunda hingga tahun depan.

“Terima kasih semuanya untuk doa baiknya. Aku menjalani operasi kemarin dan bangun mendapati tweet-tweet penuh cinta dan kebaikan. Aku minta maaf karena kami tak bisa menyelesaikan beberapa jadwal tur. Band dan pertunjukkan-pertunjukkan ini berarti segalanya bagiku. Aku mencintai kalian semua,” kicau Mayer.

The Dead & Company concerts that were postponed due to John Mayer’s emergency appendectomy have been rescheduled for February 24th in New Orleans, February 26th in Ft. Lauderdale, and February 27th in Orlando. pic.twitter.com/Ys9jxIKcGo— Dead & Company (@deadandcompany) December 8, 2017