JAKARTA – Pesulap mentalis Deddy Corbuzier berharap insiden Death Drop yang menimpa kru Demian Aditya benar-benar kecelakaan murni. Meski tidak berharap ada kecelakaan sejak awal, namun ia tidak ingin berasumsi jika ada sesuatu di balik kecelakaan yang mengorbankan stuntman Edison Wardhana tersebut.

Di Youtube seperti dilansir Go Spot RCTI, tayang Selasa (5/12/2017), Deddy menilai aksi Demian memang berbahaya layaknya trik sulap yang lain. Sebelum mengomentari Demian, ia menekankan bahwa keamanan harus jadi yang utama bagi pesulap sebelum melancarkan trik. Deddy pun lantas menerka kecelakaan yang terjadi pada aksi Death Drop Demian Aditya. Ia mengira bahwa Edison, yang menggantikan Demian, tidak sempat keluar saat tali sudah hampir putus.

Baca Juga: Demian Aditya Ungkap Kondisi Terkini Edison Wardhana

Baginya, kejadian ini sama sekali tidak menguntungkan bagi dunia sulap Indonesia, apapun niatnya. Pasalnya, trik tersebut bisa saja mengorbankan nyawa orang, apalagi jika hal tersebut didasari gimmick karena ingin terkenal. Dalam posisi yang tetap mendukung Demian, Deddy menyatakan sikapnya terhadap apa yang terjadi di acara yang dihelat di sebuah stasiun televisi swasta tersebut.

“Kalau itu benar-benar terjadi berarti artinya nyawa, and this is not funny. Dengan kejadian ini, saya sangat amat khawatir karena artinya dunia sulap di Indonesia bisa bertambah buruk lagi,” ujar Deddy.

“I love Demian dan saya selalu dukung Demian, tapi kalau ini gimmick, saya akan sangat marah sama dia. Kalau ini benar-benar terjadi, I feel sad, really really sad,” lanjutnya.

Demian sendiri mengaku musibah Edison tidak dikira-kira. Pasalnya, ia dan Edison-lah yang merancang Death Drop, dan semua telah sesuai dengan prosedur standar (SOP). Dalam keterangan yang ia berikan belum lama ini bersama istri dan kakak Edison, mereka akan berdamai tanpa penuntutan hukum apapun sembari menunggu kondisi Edison pulih. Edison sendiri diketahui sudah semakin sehat, terbukti karena ia sudah keluar dari ICU dan sudah sadar.

“Terima kasih buat doanya teman2, @edison_wardhana skrg kondisinya sudah membaik dan sudah keluar ICU. Masih ada bbrp operasi lagi kedepannya, kita sekeluarga mohon doanya untuk kesembuhan Echon. We are family,” tulis Demian di Instagram.

(edi)