JAKARTA - Setelah lama bungkam, Illusionist Demian Aditya akhirnya mengungkap kondisi terkini sang stuntman, Edison Wardhana. Lewat laman Instagram pribadinya, Demian menyampaikan bahwa Edison sudah keluar dari ruang ICU.

Kendati demikian, kondisi tubuh Echon sapaan akrabnya belum sepenuhnya pulih. Serangkaian operasi masih diperlu dijalani oleh Edison sebagai salah satu bentuk penyembuhan.

"Terima kasih buat doanya teman-teman. @edison_wardhana sekarang kondisinya sudah membaik dan sudah keluar ICU. Masih ada beberapa operasi lagi ke depannya, kita sekeluarga mohon doanya untuk kesembuhan Echon. We are family," tulis Demian pada Senin (4/12/2017).

Postingan tersebut dibarengi oleh potret Demian bersama Edison dan keluarga termasuk sang kakak, Nanditho serta sang istri, Utami Ayu. Mereka serempak menampilkan senyum sumringah.

Di samping itu, tidak lagi terlihat selang-selang yang berada di sekitaran tubuh Edison. Stuntman yang hampir meregang nyawa itu pun turut tersenyum sekaligus memberikan jempol sebagai penunjuk yang disinyalir bahwa keadaannya baik-baik saja.

Selanjutnya, Edison juga ikut memberikan kabar terkini melalui laman Instagram pribadinya. Ia bersyukur akhirnya keadaannya mulai berangsur-angsur pulih.

"Thank you Tuhan buat progress kesembuhan yang Engkau berikan buat saya.. Buat orang hebat di keliling saya @nanditho @utamiayuh @_demianaditya_ @christvive @juanmogi @gbigilgel @achalicious @embovalentino @lutvi_nero @imamrh15," ujar Edison.

"Saya mengucapkan banyak terima masih buat semua ucapan doa, support semua teman2 basket infinite, hall C, wagub sandiaga uno @amsanIBL @iblIndonesia @ridwanibl, @atmospherbasket, aldino, asaba, GKBfamily, Moestopo family, pskd family dan semua yang sudag berdoa buat kesembuhan saya...i love u all. God bless you even more," sambungnya.

Siang tadi, Demian sendiri baru saja menggelar jumpa media secara tertutup untuk mengklarifikasi kejadian nahas yang dialami sang stuntman. Demian berjanji akan bertanggung jawab penuh atas insiden yang dialami oleh Edison.

Sementara itu, Edison jatuh dari ketinggian dan mengalami cidera parah saat menjadi stuntman Demian dalam aksi The Death Drop di salah satu ajang penghargaan stasium televisi swasta. Diketahui, Edison sempat koma dan mengalami masa yang cukup kritis.

(aln)