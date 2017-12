JAKARTA – Aksi sulap Demian Aditya dalam ajang salah satu televisi swasta memakan korban. Seorang stuntman bernama Edison Wardhana kini terbaring di rumah sakit karena kecelakaan yang menimpa dalam aksi Demian.

Deddy Corbuzier pun akhirnya angkat bicara. Sebagai seorang mantan magician atau pesulap, Deddy menegaskan bahwa sulap adalah sebuah permainan yang beresiko dan berbahaya. Oleh karena itu ia meminta agar semua pesulap mengutamakan keselamatan di setiap aksinya.

“Yang sebenarnya terjadi adalah bermain sulap itu bahaya. Itu lah mengapa setiap kali saya bermain sulap dari dulu safety comes first. Keselamatan harus nomor satu. Lebih baik efeknya tidak sebaik itu tapi selamat semuanya. Jadi, kalau Anda pemain sulap baru atau senior, remember safety comes first!” tegas Deddy dalam video yang diunggahnya di channel Youtube.

Deddy pun lantas menerka kecelakaan yang terjadi pada aksi Death Drop Demian Aditya. Ia mengira bahwa Edison, yang menggantikan Demian, tidak sempat keluar saat tali sudah hampir putus.

“Apa yang terjadi adalah mungkin asistennya pada saat itu masih di dalam menggantikan dia (Demian) dan pada saat talinya terputus dia jatuh, asistennya belum sempat keluar,” papar ayah satu anak tersebut.

Kejadian ini tentunya membuat Deddy merasa sedih. Ia sangat menyayangkan kecelakaan yang telah terjadi dan berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali di masa mendatang. Pria berkepala plontos tersebut memang ingin dunia sulap terus berkembang di Indonesia.

