JAKARTA - Setelah sukses dengan KIKO, MNC Animation siap menghibur masyarakat Indonesia dengan film animasi baru. Kali ini, MNC Animation mempersiapkan karya terbaru mereka yang berjudul Zak Storm.

Head of Business Development MNC Animation, Suhendra Wijaya mengungkap bahwa Zak Storm akan perdana tayang di RCTI, Minggu 5 November 2017 selepas KIKO (sekira pukul 10.00 WIB). Sementara itu, penampilan perdana non-televisi Zak akan diluncurkan di helatan Indonesia Comic Con yang akan digelar pada 29 Oktober 2017.



“Project ini sudah berlangsung sejak tahun lalu, dan akan disiarkan di RCTI per November 5 setelah tayangan KIKO, hanya di RCTI. Kita akan launching di Indonesia Comic Con di Oktober 29, 2017,” jelas Suhendra ketika ditemui di komplek MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis 26 Oktober 2017.



Seperti diberitakan sebelumnya, Zak Storm adalah proyek Indonesia dengan empat negara lain, yaitu Amerika Serikat, Prancis, Korea Selatan, dan Italia. Zak Storm sudah debut di Perancis pada akhir tahun lalu. Indonesia akan jadi negara kedua, dan baru disusul negara lainnya di awal 2018.



Berbeda dengan KIKO, Zak Storm mengincar audiens dari kalangan remaja belasan tahun (teenagers). Cerita akan dimulai saat kompetisi selancar di mana Zak tiba-tiba tersedot gelombang besar dan berakhir di Segitiga Bermuda. Kemudian, ia akan menjadi kapten kapal The Chaos yang melintasi tujuh samudera untuk mencari jalan pulang. Selama petualangannya, Zak akan bertemu tokoh lain seperti Cece, Crogar, Caramba, Clovis dan Calabrass.



Suhendra sendiri berharap Zak Storm lebih diminati ketimbang KIKO. Tentu bukan hal mudah, apalagi mengingat KIKO sudah menyabet dua penghargaan, yaitu Program Animasi Anak Terfavorit di Panasonic Gobel Awards 2016 dan Program Anak Lokal Terpopuler di Indonesian Television Awards (ITA) 2017.



“Karena targetnya lebih ke teenager, harusnya antusiasnya lebih dari KIKO, karena KIKO itu dari SD sampai SMP, SMA gitu,” lanjut Suhendra.

Dengan keberadaan Zak Storm, MNC Animation sudah menyediakan dua karya film animasi untuk masyarakat Indonesia. Ke depannya, MNC Animation akan menambah sekira tiga animasi baru, dimulai dari Titus si detektif tikus yang rencananya akan dirilis pada 2018.

