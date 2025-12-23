Rizky Billar Siap Laporkan Istri Polisi Usai Ungkit Kasus KDRT

JAKARTA - Rizky Billar berencana melayangkan laporan terkait dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap seorang istri polisi. Masalah bermula dari sebuah direct message (DM) yang dikirimkan perempuan itu lewat Instagram.

DM itu berisi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang pernah dialami Rizky Billar dan Lesti Kejora, pada 29 September 2022. Tak terima masalah itu diungkit lagi, Billar pun langsung berkonsultasi dengan kuasa hukumnya, Sadrakh Seskoadi.

“Setelah dilakukan penelusuran, ternyata si pengirim DM ini adalah istri anggota polisi. Suaminya bertugas di Polres Seruyan di bawah naungan Polda Kalimantan Tengah,” kata Sadrakh saat ditemui di kawasan Jakarta Barat, pada Selasa (23/12/2025).

Rizky Billar Siap Laporkan Istri Polisi Usai Ungkit Kasus KDRT. (Foto: Rio Motret)

Pengirim DM tersebut, menurut Sadrakh, sempat membuka komunikasi hingga menyampaikan permohonan maaf kepada Rizky Billar melalui sambungan telepon, pada 22 Desember 2025.

Namun komunikasi mendadak terputus, sehingga belum ada kesepakatan damai. Tak lama, si pengirim DM tersebut kembali menghubungi sang aktor dan mengklaim bahwa ponselnya sempat diretas oleh orang tak dikenal.

Hal itu pula diklaim menjadi alasan munculnya pesan berunsur penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut. “Ini tentu menjadi pertanyaan bagi kami. Padahal, maksud kami untuk mengklarifikasi kepada yang bersangkutan,” katanya.