JAKARTA - Kabar mengecewakan datang dari gelaran tur konser Ed Sheeran yang dijadwalkan akan bertandang ke Indonesia pada 9 November 2017 di Indonesia Convention Exhibition, BSD.

- Baca Juga: Resmi! Ed Sheeran Dipastikan Gagal Helat Konser di Jakarta Imbas Kecelakaan Sepeda

Pelantun Shape of You tersebut terpaksa membatalkan sejumlah negara termasuk Indonesia dalam rangkaian turnya. Pasalnya, kondisi patah tangan akibat bermain sepeda hingga hanya memungkinkan sejumlah negara yang bisa dijunjungi.

Kabar tersebut sudah diumumkan melalui promotor AEG Presents Asia dan penjualan tiket Book My Show dalam akun media sosial mereka pada hari ini, Kamis (26/10/2017). Selain nama Indonesia, beberapa kota dari negara lain yang dibatalkan adalah Taipei, Korea Selatan dan Hong Kong.

"@teddysphotos akan memulai tur Asianya pada 11 November di Singapura. Tanggal tur akan dijadwalkan kembali untuk di Osaka, Tokto, dan Manila. Pembatalan di Taipei, Seoul, Hong Kong dan Jakarta," tulis akun @aegpresentsasia.

Menyaksikan pengumuman batalnya, walaupun banyak yang memberikan komentar kekecewaan, penyanyi asal Inggris tersebut turut mendapatkan doa dari penggemar Indonesia yang mengharapkan kesembuhannya.

"Get well soon Ed. Ditunggu main-main ke Jakarta ya. Tahun 2019 juga enggak apa-apa ditungguin," tulis @noviahaya.

"Get well soon Ed," tulis @della.feriza diakhiri emoji cium.

"Es please come to Jakarta next time and get well soon. I will always wait you to come here," tulis @vevilialois.

- Baca Juga: Resmi, Ed Sheeran Batalkan Konser di 5 Kota Asia Pasca-Kecelakaan Sepeda

Gelaran tur konser Asia milik Ed Sheeran hanya akan berlangsung sesuai rencana di Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, Mumbai dan Dubai. Sementara negara lain seperti Manila, Osaka, dan Tokyo mengalami penjadwalan ulang hingga April 2018.

(edh)