Resmi! Badut Pennywise Kembali Meneror di Film It 2

LOS ANGELES – Sejak diluncurkan pada awal Septermber 2017, film horor yang diadaptasi dari buku Stephen King, It, mampu menyedot banyak penonton. Hal ini bisa terlihat dari posisinya yang masih bertengger di urutan kedua box office di Amerika Utara pada pekan lalu, di bawah Kingsman: The Golden Circle. Padahal penayangan It sudah memasuki pekan ketiga. Pada pekan lalu It mendapat USD30 juta sedangkan Kingsman: The Golden Circle USD39 juta.

Secara perolehan total, It juga menyandang gelar sebagai film horor terlaris saat ini. Sejak penayangan perdana, film yang dibintangi oleh Bill Skarsgard dan Tim Curry telah membukukan pendapatan USD266 juta di Amerika Utara dan USD478,1 juta di seluruh dunia. Perolehan itu mampu melewati The Exorcist yang tayang pada 1973 dengan pendapatan USD233 juta di Amerika Utara dan USD441,3 juta di seluruh dunia.

(Baca Juga: Yeay, Pitch Perfect 3 Rilis di Musim Liburan Natal 2017)

(Baca Juga: Akhirnya, Axel Matthew Thomas Akui Pesan Happy Five)

Mengikuti sukses film sekuel pertamanya, New Line Cinema dan Warner Bros mengumumkan akan meluncurkan sekuel kedua It yakni pada 6 September 2019. Pennywise sang badut pun akan kembali meneror penonton bioskop dua tahun lagi.

Dikutip dari Hollywoodreporter, Selasa (26/9/2017), penulis skenario It Gary Dauberman dilaporkan sudah meneken kerjasama untuk menangani sekuel kedua ini. Sementara sutradara Andy Muschietti masih dalam proses negosiasi. Produser Barbara Muschietti, Roy Lee, Dan Lin, Seth Grahame Smith, dan David Katzenberg, dilaporkan juga akan menyusul bergabung.

(Baca Juga: Ulang Tahun Warkop DKI, Tulisan dari Indro Ini Bikin Tersentuh)

(Baca Juga: Tamara Bleszynski Unggah Pose Tanpa Make-Up, Netizen: Dari Dulu Wajahnya Enggak Ngebosenin)

It bercerita tentang sekelompok anak-anak yang ingin mengalahkan setan di kota tempat mereka tinggal. Di versi novelnya, sekelompok orang tersebut adalah campuran dewasa dan orang tua.

Pada versi sekuelnya nanti, para pemburu hantu itu akan diadaptasikan menjadi orang dewasa dengan setting waktu masa kini. Tapi pada tayangan nanti akan ditampilkan pula flashback saat masa anak-anak berburu setan.

(aln)