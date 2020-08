JAKARTA - Film IT menjadi salah satu film horor favorit. Terbukti dengan beberapa pencapaian dan rating yang didapat menjadikan cerita karya Stephen King ini salah satu film horor terbaik.

Selain fakta di atas, Okezone merangkum fakta lain tentang film IT yang tayang di tahun 2017 ini, berikut daftarnya:

1. Adaptasi Novel dan Miniseri

Cerita dari film IT merupakan adaptasi dari novel terkenal karya Stephen King dengan judul yang sama di tahun 1986 silam. Selain itu, IT juga pernah ditayangkan dalam bentuk mini seri yang disiarkan di ABC tahun 1990. Tim Curry yang memerankan karakter badut Pennywise sempat dikatakan sebagai salah satu figur horor yang paling menyeramkan.

2. Cerita IT Terinspirasi Kisah Nyata

Stephen King, pembuat cerita IT sempat mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa ia membuat cerita IT akibat terinspirasi dari sosok pembunuh berantai bernama John Wayne Gacy yang saat itu dijuluki sebagai badut pembunuh. Pria ini sebenarnya berprofesi sebagai badut dengan nama Pogo The Clown yang memberikan pelayanan sosial di pesta, parade, dan rumah sakit anak. Namun akhirnya ia terungkap sebagai seorang pembunuh berantai dan membuatnya dihukum mati.

3. Losers Club Bermain Bersama demi Chemistry Para pemeran the Losers Club, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, dan Jeremy Ray Taylor menghabiskan waktu bersama-sama sampai berminggu-minggu untuk bisa membangun chemistry dan menjiwai kehidupan anak-anak tahun 80-an.

4. Sudah Memiliki Sekuel Kesuksesan film IT yang disutradarai oleh Andres Muschietti membuat perusahaan studio memberikan lampu hijau untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya the Losers Club untuk melawan si Badut Pennywise. Film tersebut rilis di tahun 2019 yang bertajuk IT: Chapter Two. Sekuelnya ini sendiri bercerita mengenai 27 tahun kemudian dari film pertamanya, setelah mereka mengalahkan Pennywise, namun ternyata Pennywise belum sepenuhnya kalah.