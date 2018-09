LOS ANGELES – IT: Chapter Two merupakan sekuel dari film IT yang rilis pada tahun 2017, dan sekarang IT: Chapter Two sedang dalam tahap syuting. Para penikmat film horor dengan bersemangat berlomba-lomba untuk melihat foto-foto, dan video-video yang telah bocor di internet.

Andy Muschietti, sutradara film IT: Chapter Two ini menunjuk beberapa aktor-aktor baru seperti James McAvoy, dan Jessica Chastain untuk memulai debut mereka di universe film yang diangkat dari novel-novel karya Stephen King ini. Meskipun demikian, bintang sesungguhnya dari film ini adalah Bill Skarsgard yang berperan sebagai Pennywise si Badut.

Bill Skarsgard channels Pennywise the Clown while filming new scenes for #ITChapter2! https://t.co/VEtUw5B697— JustJared.com (@JustJared) 18 September 2018

Di sini Bill mengenakan kostum lengkap, termasuk makeup dan rambutnya di area rawa-rawa. Dilihat dari foto yang diunggah @JustJared di Twitter, sepertinya Bill sedang mengambil adegan dimana Pennywise akan mengejutkan korbannya. Sebelumnya, terdapat juga beberapa foto yang beredar di internet. Dimana dalam foto-foto itu, Pennywise sedang terlihat duduk di atas patung besar. Kedua set foto ini diambil dari tempat yang sama, yaitu di Port Hope, Kanada.

Cerita IT: Chapter Two berlanjut 27 tahun kemudian setelah film pertama usai, dan ‘Losers’ Club’ kini sudah beranjak dewasa. Salah satu dari mereka memilih untuk tetap tinggal di Derry, dan ia mulai menyadari adanya kasus pembunuhan yang aneh di sekitar kota. Setelah tahu bahwa Pennywise telah bangun dari tidur lelapnya yang panjang, ia memutuskan untuk meghubungi teman-teman lamanya untuk kembali ke kota Derry.

Di film IT: Chapter Two, akan ada banyak aspek-aspek supernatural dan metafisika yang ada dalam novel Stephen King dimasukan ke film ini, seperti Ritual Chud. Secara garis besar, sepertinya sekuel ini akan menjadi salah satu adaptasi karya Stephen King yang berhasil diubah ke format layar besar dan film horror yang sukses di pasarnya.

Film IT: Chapter Two ini dijadwalkan akan tayang pada 6 September 2019. Film ini sebelumnya pernah diangkat dalam format mini-series pada tahun 1990.

(aln)