JAKARTA - Badut seram Pennywise kembali menebar teror, kali ini lewat IT Chapter 2. Teror Pennywise dapat ditonton pecinta film Indonesia mulai Rabu, 4 September 2019.

IT Chapter 2 merupakan kelanjutan dari film IT (2017). Diambil dari novel karya Stephen King, IT Chapter 2 masih memusatkan cerita pada pertarungan antara sang Pennywise melawan The Loser.

Meskipun merupakan lanjutan dari IT (2017), namun Stephen King sebagai penulis menolak menyebut IT Chapter 2 sebagai sekuel. Baginya, IT Chapter 2 hanyalah bagian ke-2 dari keselurahan dunia Pennywise.

"IT Chapter 2 bukan sekuel, tapi bagian ke-2 dari cerita itu (IT 2017)," ujar Stephen King seperti dikutip dari tayangan channel Youtube Warner Bros Pictures, Kamis (5/9/2019).

Film ini mengambil latar 27 tahun setelah kejadian di film pertama. Setelah The Losers melawan badut seram Pennywise, kota Derry pun hidup dengan damai. Tak ada lagi anak hilang seperti yang pernah terjadi di tahun 1989. Namun kedamaian itu seolah sirna kala Derry menemukan laporan adanya mayat termutilasi di sebuah sungai di kota tersebut. Kasus itu membuat Mike Hanlon, salah satu anggota The Losers curiga bahwa Pennywise telah kembali. Kecurigaannya bukan tanpa dasar. Pada malam ditemukannya mayat tersebut, Mike melihat tanda kehadiran Pennywise dengan sebuah pesan dari darah di dinding tiang jebatan bertuliskan "comes home" dan balon merah khas sang badut. Tak mau tinggal diam, Mike akhirnya memanggil seluruh anggota The Losers yang telah tumbuh dewasa dan sudah menjalani kehidupannya masing-masing. Lama meninggalkan Derry, anggota The Losers (selain Mike), lupa jika mereka sempat bertaruh nyawa melawan Pennywise. Meski kenyataan harus kembali menghadapi Pennywise adalah hal yang menakutkan, namun The Losers harus siap melawan badut itu bersama-sama. Di sisi lain Pennywise sang badut merasa kelaparan dan tak sabar untuk membalas dendam. Lantas setelah peristiwa lampau tersebut, berhasilkah The Losers kembali menghadapi teror mengerikan dari Pennywise? It Chapter 2 (2019) Sutradara : Andy Mushietti Penulis : Gary Dauberman (berdasarkan novel Stephen King) Genre Film : Horror Pemain : James McAvoy (Bill Denbrough), Jessica Chastain (Beverly Marsh), Ben Hansom (Jay Ran), Bill Hader (Richie Tozier), Isaiah Mustafa (Mike Hanlon), James Ransone (Eddie Kaspbrak), Bill Skarsgard (Pennywise).