LOS ANGELES – Penghargaan Primetime Emmy ke-69 yang diserahkan pada Minggu malam, mengakhiri musim televisi yang mengasyikkan.



Pemenang terbesar malam itu adalah Hulu’s “The Handmaid’s Tale” yang membawa pulang delapan penghargaan untuk serial drama yang luar biasa. Begitupun dengan “Big Little Lies” seri HBO yang menghasilkan 16 penghargaan yang mengikat seri televisi tersebut dengan delapan kemenangan lainnya.

Tak hanya soal penghargaan yang diraih, tetapi saat para bintang berjalan di atas karpet merah mungkin saja lebih menarik.



Menurut Eonline, ada hal yang menarik ketika hal tersebut tak tertangkap oleh kamera TV pada saat Emmy Awards berlangsung.



Misalnya saja Milo Ventimiglia yang terlihat datang bersama seorang koordinator pemasaran untuk rumah mode mewah Stella McCartney, Kelly Egarian. Keduanya menunjukkan kemesraan yang begitu sembunyi-sembunyi.

Meskipun Ventimiglia belum memastikan bahwa dia berkencan dengan Egarian, tetapi sebuah informasi datang bahwa mereka terlihat seperti pasangan.



Tak hanya itu, Kami melihat bintang-bintang berjalan di karpet merah di ansambel mereka yang paling indah, dan rahang kami jatuh saat Sean Spicer bergabung dengan monolog pembuka epik Stephen Colbert. Kami menyaksikan pidato dibuat dan air mata mengalir karena penghargaan penghargaan emosional, dan kami menertawakan reaksi penonton (dan pecundang yang pahit) ... tapi bagaimana dengan semua hal yang tidak kami lihat di TV selama 201 Emmy Awards?



Mereka menunjukkan beberapa PDA saat nongkrong di area lounge VIP di Teater Micorsoft sebagai penonton mengatakan kepada kami bahwa Ventimiglia memiliki tangannya di tas jarahannya sambil berbisik di telinganya, menahannya sebelum mereka kembali ke tempat duduk mereka.



Tak hanya itu, Ben Affleck juga terlihat dengan pacarnya Lindsay Shookus yakni lawan main dirinya sendiri dalam acara tersebut. Meskipun mereka tidak berjalan di atas karpet, mereka masuk melalui pintu masuk VIP di sisi panggung, dan ia duduk di samping di barisan yang sama dengan anggota kru Saturday Night Live lainnya.



Affleck dan Shookus kemudian terlihat duduk di belakang panggung pada ruang VIP, dan saling berpegangan erat juga tersenyum satu sama lain.



Sedangkan Millie Bobby Brown justru berjuang membawa gaunnya Calvin Klein putih menuruni tangga. Para bintang lainnya juga tengah kesulitan menuruni tangga di Teater Microsoft tersebut.



Pemeran The Big Little Lies "Tribe" Stuck Together: Woodley, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern dan Zoë Kravitz duduk dekat satu sama lain, di depan dan di tengah, sepanjang pertunjukan.



Nicole Kidman dan Keith Urban, sepanjang malam Kidman terlihat membantu Urban dengan ansambelnya, sementara Kidman sendiri sedang berusaha menemukan dan memperbaiki gelang berliannya yang jatuh di dekat tempat duduk mereka. Demikian dinukil dari Eonline, Senin (18/9/2017).







(Edi Hidayat)