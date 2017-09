Duduk Paling Depan, Cinta Laura Tak Bisa Nyelonong Minta Selfie di Emmy Awards 2017

JAKARTA - Cinta Laura agaknya menjadi salah seorang aktris yang berbahagia lantaran menghadiri Emmy Awards 2017 yang diadakan pada 17 September 2017 di Microsoft Theater, Los Angeles. Gadis cantik 24 tahun itu, sedikit mengungkapkan rasa kebanggannya bisa menjadi pendatang baru di Hollywood. Bahkan sang pelantun You Say Aku ini juga mendapatkan posisi duduk paling depan lho.

"Perasaanku pastilah bangga, sebagai pendatang baru di Hollywood sudah dapat undangan ke Emmy Awards," kata Cinta Laura melalui sang ibunda yang dihubungi Okezone pada Selasa (19/9/2017).

"Dan dapet tempat duduk yang paling depan," sambungnya.

Lebih lanjut, Cinta Laura juga menambahkan bahwa banyak para artis Hollywood yang hadir dalam acara tersebut. Kendati demikian, selebihnya juga Cinta belum terlalu bisa mengenal para artis Hollywood tersebut. Bahkan untuk berselfie pun dirasa belum mungkim dilakukan oleh Cinta Laura.

"Hampir semua artis papan atas Hollywood hadir ke acara Emmy Awards, tapi aku enggak kenal mereka jadi enggak bisa nyelonong minta foto or selfie," tambahnya.

Namun disela-sela artis yang hadir baik aktris maupun aktor, Cinta hanya mengenal beberapa, seperti artis yang beradu akting dalam film terbarunya dan juga Selena Gomez yang sempat berpose bersamanya kemudian diabadikan Cinta lewat instagram pribadinya. Diketahui memang Selena Gomez merupakan salah seorang penyanyi yang bekerja sama dengannya.

"Aku cuma kenal sama aktris dan aktor yang pernah main film bareng aku, or kerja bareng aku buat promosiin suatu brand, seperti dengan Selena Gomez," tandasnya.

Sebelumnya, Cinta sempat mengabarkan dalam akun Instagram pribadinya @claurakiehl bahwa tengah berada dalam momen red carpet ajang Emmy Awards 2017. Tak sendiri, ia didampingi oleh seorang pria tampan di sampingnya bernama Michael Johnston.

"Firstday back in LA and spending it at Emmy's with my dashing date @michaeljohnston," tulis Cinta pada akun instagram pribadi, Senin 18 September 2017.

Dengan balutan setelan jas berwarna merah maroon, pria tersebut akrab merangkul pinggul Cinta. Wanita berdarah Indonesia-Jerman tersebut pun tak segan melemparkan senyum manisnya ke arah kamera.

(Edi Hidayat)