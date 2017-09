LOS ANGELES - Rapper, aktor, sekaligus komedian Amerika Serikat, Donald Glover akhirnya meraih penghargaan Emmy Awards untuk kali pertamanya. Glover memenangkan Emmy sebagai Outstanding Lead Actor berkat aktingnya dalam serial komedi di Atlanta.

Bukan hanya itu kabar gembira yang datang dari pelantun Redbone itu. Pasalnya, selain memenangi Emmy, Glover juga mengabarkan bahwa dirinya akan memiliki anak ke-dua.



"Aku ingin berterima kasih pada Michelle, pasanganku. Kamu mencintaiku walaupun aku orangnya gila," kata Glover seperti dinukil dari E! Online, Senin (18/9/2017).



"Aku ingin berterima kasih pada bayiku, anakku, yang telah menjadi kebahagiaan di hidupku. Aku ingin terima kasih juga pada bayiku yang belum dilahirkan," sambungnya.



Aktor tersebut mengatakan, bayi yang belum dilahirkan itu berjenis kelamin laki-laki dalam pidato penerimaan di Golden Globe 2017 setelah ia memenangkan sebagai Best Actor in a Comedy Series berkat aktingnya di seria komedi Atlanta.



Ia juga pernah mengatakan saat 2017 Governors Ball Music Festival bahwa anaknya akan dinamakan Legend.



Dalam kesempatan berpidato usai menang Emmy, Glover juga sempat bersikap politis dan menyinggung orang nomor satu di Amerika Serikat, Donald Trump.



"Aku ingin berterima kasih pada (Presiden Donald) Trump karena membuat orang kulit hitam jadi yang pertama dalam daftar kali ini. Ya, dia lah alasanku ada di sini," ucapnya.



Dengan pernghargaannya sebagai Best Actor in a Comedy Series kategori Comedy Series Emmy Award, pemilik nama Donald McKinley Glover tersebut telah berhasil mengalahkan Aziz Ansari, Zach Galifianakis, Anthony Anderson, William H. Macy, dan Jeffrey Tambor.

Bahkan, aktor yang memiliki nama panggung Childish Gambino tersebut membuat sejarah baru dengan menjadi aktor kulit hitam pertama yang memenangkan Outstanding Directing untuk seri komedi. Dan Atlanta, menjadi pengantar Glover untuk meraih kemenangan Emmy kali pertamanya.



Glover sendiri pertama kali terjun ke seni peran pada tahun 2009 ketika memulai debut sebagai Troy Barnes di NBC's Community. Kemudian, dirinya tampil di layar lebar melalui film-film seperti The Mars dan Spider Man: Homecoming.



Glover juga rencananya akan menyuarakan Simba dalam reboot semi live action baru, The Lion King yang akan dirilis pada 2019.

