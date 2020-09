JAKARTA - Gelaran hari pertama Creative Arts Emmy Awards 2020 telah berlangsung dan didominasi oleh kemenangan dari ‘The Mandalorian’ dan serial HBO ‘Watchmen’ dari Lucasfilm. Acara ini dijadwalkan berlangsung selama 5 hari berturut-turut.

Dilansir dari Comicbook, Kamis (17/9/2020), ‘The Mandalorian’ berhasil memenangkan 5 penghargaan, sedangkan serial ‘Watchmen’ berhasil membawa pulang 4 penghargaan.

‘Watchmen’ menggondol piala untuk nominasi Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie, Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or Movie, Outstanding Fantasy/Sci-FI Costumes, dan Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie.

Secara keseluruhan, di Emmy Awards tahun ini, ‘Watchmen’ berhasil memborong 26 nominasi penghargaan. Fakta itu membuat serial dari Damon Lindelof ini meraih nominasi terbanyak dari program lainnya tahun ini.

Selain itu, nanti malam ‘Watchmen’ akan kembali menunggu tiga penghargaan lain, di antaranya Outstanding Music Supervision, Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie or Special (Original Dramatic Score), dan Outstanding Original Music And Lyric.

Baca juga:

5 Fakta Serial TV Watchmen, Pemborong Nominasi Emmy Awards 2020

Untuk nominasi lainnya, ‘Watchmen’ juga akan memperebutkan nominasi penghargaan utama pada Primetime Emmy Night, di antaranya nominasi Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie (Jeremy Irons), tiga nominasi Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie (Jovan Adepo, Louis Gossett Jr., and Yahya Abdul-Mateen II), Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie (Jean Smart), dan Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie (Regina King).

Selain itu, ‘Watchmen’ juga mendapatkan nominasi untuk Outstanding Directing for a Limited Series dan Outstanding Limited Series. Emmy Awards ke-72 ini masih akan tayang hingga 20 September di ABC, namun penghargaan ini dilangsungkan dengan tanpa adanya penonton di Microsoft Theater, di pusat kota LA. Selain ‘Watchmen’, serial yang mendapatkan nominasi di Emmy Award antara lain ‘Stranger Things’, ‘The Marvelous Mrs. Maisel’, ‘Ozark’, ‘Succession’, ‘Saturday Night Live’, dan ‘Schitt's Creek’. ‘Watchmen’ sendiri telah memenangkan ajang penghargaan lain di awal pekan ini, yakni 4 penghargaan dari 36th Annual Television Critics Association Awards, penghargaan Program of the Year untuk 2019 oleh Screen Actors Guild Awards dan juga dinominasikan di Screen Actors Guild Awards 2020 dan Producer's Guild Awards, serta memenangkan penghargaan Writer's Guild Awards dan Director's Guild Awards.