LOS ANGELES - Program televisi yang mengisahkan tentang tiga dara cantik, Big Little Lies, membawa pulang penghargaan Emmy Awards 2017 pada 69th Annual Primetime Emmy Awards untuk Outstanding Limited Series.

Seri terbatas dalam Home Box Office (HBO) tersebut dipilih Academy of Television Arts & Sciences untuk memenangi penghargaan tertinggi tersebut dan mengalahkan sejumlah seri lain seperti Feud, Fargo, Genius, dan The Night Of.

Big Little Lies sendiri dibintangi oleh sejumlah aktris ternama Amerika Serikat. Mulai dari Reese Witherspoon sebagai Madeline, Nicole Kidman sebagai Celeste, dan Laura Dern yang memerankan Jane.

Baca juga: Cie, Ben Affleck Gandeng Pacar Baru di Acara Emmy Awards

Di acara tersebut, Reese menerima penghargaan itu dari tangan Cicely Tyson dan Anika Noni Rose. "Nicole dan aku nggak tau apa yang akan kita lakukan jika kita menang. Dan kami memutuskan untuk membiarkan si mikrofon ini saja yang memutuskan siapa yang akan bicara lebih dulu. Jadi, ya sudah aku saja," kata Reese seperti dinukil E! Online, Senin (18/9/2017).

Sementara selanjutnya mikrofon itu beralih kepada Nicole Kidman yang baru saja memenangkan Emmy Award 2017 berkat akting dalam seri Big Little Lies tersebut.

"Terima kasih pada orang-orang yang telah mengizinkan acara kami masuk ke dalam ruang keluarga kalian. Sejauh ini, pertunjukan kami memiliki nilai hiburan dan juga membicarakan tentang isu-isu," kata Nicole.

Baca juga: Menang di Emmy Awards 2017, Nicole Kidman Soroti Maraknya Kasus KDRT

Nicole mengatakan, Big Little Lies menampilkan kekuatan para kaum perempuan, dan membuat perempuan sebagai pahlawan di kisahnya sendiri. "Aku bisa katakan, (seri) ini membawa perempuan berada di depan, dan membuat mereka tampil sebagai pahlawan bagi kisah hidupnya sendiri," sambung Nicole.

"Ini adalah sebuah pertemanan yang menciptakan peluang. Peluang ini diciptakan dari rasa frustasi dari kami, para perempuan, yang jarang dapat peran hebat. Jadi, tolong diperbanyak peran hebat seperti ini untuk para perempuan, please," tandas Nicole.

Program televisi yang diadaptasi dari buku berjudul sama tersebut menceritakan tentang tiga perempuan muda dan kaya raya yakni Madeline, Celeste, dan Jane di Monterey California. Namun, kegemilangan hidup mereka harus hancur ketika ada sebuah kasus pembunuhan di kotanya.

Baca juga: Cetak Sejarah Baru, Julia Louis-Dreyfus Menang Emmy Award 6 Kali Berturut-Turut

(Kemas Irawan Nurrachman)