Kenny Austin Sebut Original Series Vision+ Pay Later 2 Punya Unsur Edukasi soal Risiko Pay Later

JAKARTA - Kenny Austin mengungkapkan original series Pay Later 2 yang kini tengah tayang di Vision+ mengandung unsur edukasi bagi penonton terkait risiko dari penggunaan pay later dalam kehidupan. Dalam series ini sendiri Kenny turut memerankan karakter Jefri.

Hal itu diungkapkan aktor sekaligus suami dari Amanda Manopo itu saat dirinya datang dalam gelaran "Meet And Greet Cast Vision+ Original Series Pay Later 2" dalam acara MoraRepublic Rocket Weekend 2026 di Hutan Kota GBK, Sabtu (28/11/2026).

“Yang pasti, ini masih tetap ada unsur edukasinya untuk para penonton Pay Later, karena kan sebenarnya banyak mungkin masyarakat-masyarakat yang masih belum tahu risiko dari fasilitas pay later ini,” kata Kenny.

Salah satu pelajaran dan edukasi yang bisa diambil dari series ini menurut Kenny adalah terkait risiko jeratan utang dari pay later yang akan semakin membesar karena adanya bunga.

“Jadi mungkin mereka tergiur dengan pinjaman yang tanpa jaminan itu, akhirnya itu bikin mereka terjerat utang yang semakin besar lagi karena bunga pinjamannya kan itu sangat besar,” tambahnya.