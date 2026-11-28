Meet and Greet Cast Vision+ Pay Later 2, Fajar Sadboy Klaim Tak Ada Tantangan saat Syuting

JAKARTA - Fajar Sadboy yang terkenal dengan karakter khasnya ini tengah membintangi series Pay Later 2. Kerennya, dalam menjalani peran sebagai karakter Umar, dia mengaku tak merasakan adanya tantangan selama proses syuting berlangsung. Apalagi, ini menjadi kali keduanya memerankan karakter yang sama di series sebelumnya.

Hal itu diungkapkan Fajar saat diwawancarai usai mengisi "Meet And Greet Cast Vision+ Original Series Pay Later 2" dalam acara MoraRepublic Rocket Weekend 2026 di Hutan Kota GBK, Sabtu (28/11/2026).

Ia mengatakan, suasana cair dan mengalir yang terjalin antar sesama pemain dan kru saat proses syuting membuatnya tak merasakan adanya tantangan berarti. Jika memang ada tantangan yang dirasakan, ia langsung mendapat saran dan masukan dari Amanda Manopo maupun Kenny Austin selaku lawan mainnya.

Fajar Sadboy di Meet and Greet Cast Vision+ Pay Later 2. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)

“Tantangan enggak ada karena kita enjoy. Semuanya yang syuting juga enjoy gitu. Jadi nggak ada yang bikin kaku, nggak ada tantangan. Kalaupun banyak rintangan, kita sering ngasih masukan. Dari Kak Amanda kadang ngasih masukan, Bang Kenny juga. Ya bisa improve juga yang penting janji-janjian, lapor sama astrada atau enggak sutradara,” kata Fajar.

Fajar menjelaskan original series Pay Later 2 yang tayang di Vision+ ini memiliki perbedaan dengan Pay Later 1. Dimulai dari karakter hingga alur cerita yang dipersembahkan.

“Series Pay Later 2 ini tentu ceritanya beda sama Pay Later yang pertama. Dari segi cerita, segi karakter orang, sama karakter aku juga sih. Karakter dan nama tetap sama, cuma ada sebagian yang berubah dari Paylater satu. Karena kalau mau disamain banget sama Pay Later satu, jadinya ini bukan Pay Later season dua,” tambahnya.

Ia berharap, series ini bisa ditonton oleh banyak masyarakat. Menurutnya, banyak sekali pelajaran yang disampaikan dalam series terkait dengan keuangan dan pay later.

(ant)

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