Sinopsis Pay Later 2 Eps 4: Bonus Tika Kembali, tapi Kini Dituduh Bocorkan Data Pelanggan

JAKARTA - Baru saja merasa menang, Tika kembali terjepit. Di Pay Later Season 2 Episode 4 berjudul “Malu Bertanya Bangkrut di Jalan”, ia berhasil membuktikan bahwa kampanye di Komporin adalah hasil kerjanya, tetapi tak lama kemudian dituduh membocorkan data pelanggan Softie Later.

Episode ini tayang pada Kamis (19/11/2026) di Vision+ dan RCTI+. Serial komedi-drama produksi Scovi Films ini dibintangi Amanda Manopo (Tika Lavenia), Fajar Sadboy (Umar), Kenny Austin (Jefri), Raihaanun (Rosanna), Sarah Felicia (Yuyun), dan deretan pemain lainnya.

Nonton Pay Later 2 dengan klik link di sini.

Episode dibuka dari kilasan akhir Episode 3, ketika Tika meledak di ruang rapat gara-gara Rosanna mengklaim kerja kerasnya. Usai keluar ruangan, Tika membasuh wajah di toilet dan teringat pengkhianatan sahabatnya, Yuli, di Season 1. Ia lalu menghampiri Rosanna dan menanyakan mengapa ia mengaku sebagai pembuat banner di Komporin. Rosanna menantang Tika menunjukkan bukti.

Tika menjawabnya dengan menelepon Jefri melalui pengeras suara di hadapan Pak Wilsen dan seluruh tim. Jefri membenarkan bahwa ia memang berniat membantu Tika. Pak Wilsen pun meminta maaf, mengembalikan bonus Tika, dan mencabut bonus Rosanna.