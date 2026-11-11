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Sinopsis Pay Later 2 Eps 2: Rp100 Juta Cuma Settingan, Orangtua Tika Nangis di Video Donasi

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |21:00 WIB
Sinopsis Pay Later 2 Eps 2: Rp100 Juta Cuma Settingan, Orangtua Tika Nangis di Video Donasi
Sinopsis Pay Later 2 Eps 2: Rp100 Juta Cuma Settingan. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Tika punya target baru di Pay Later Season 2 Episode 2: mengejar bonus delapan kali gaji demi melunasi utang Umar sekaligus. Episode berjudul “Sekali Mendayung, Dua-Tiga Hutang Terlunasi” ini tayang bersamaan dengan Episode 1 pada 5 November 2026 di Vision+ dan RCTI+. 

Serial komedi-drama produksi Scovi Films ini dibintangi Amanda Manopo (Tika Lavenia), Fajar Sadboy (Umar), Kenny Austin (Jefri), Raihaanun (Rosanna), Sarah Felicia (Yuyun), dan deretan pemain lainnya.

Nonton Pay Later 2 dengan klik link di sini.

Di rumah, Tika pulang larut dan mendapati keluarganya menyantap gado-gado sisa dagangan Bu Tantri. Pak Sudi dan Umar memberi isyarat panik bahwa rasanya tidak enak, sementara Bu Tantri menyuruh Tika berhemat agar utang cepat lunas. Tika pun bertekad mencari cara membayar utang Umar sekaligus, tanpa dicicil.

Kesempatan datang di kantor Softie Later. Pak Wilsen mengumumkan para pemilik menaikkan bonus periode ini menjadi 8x gaji untuk satu karyawan berkinerja terbaik. 

Tika langsung menghitung: nilainya cukup untuk melunasi semua utang Umar. Masalahnya, dewan direksi menyukai slogan kampanye “Hidup Anti Ribet”, tetapi menilai biayanya masih terlalu mahal. Pak Wilsen hanya memberi syarat anggaran sangat minim, kalau perlu gerilya saja.

Ide muncul dari video parodi donasi milik Didi, sahabat Tika dari Season 1. Di kafe, Didi menyanggupi membuat konten promosi Softie Later secara gratis. Namun karena Tika baru saja di-cancel, Didi menyarankan Tika tidak tampil di video. Sebagai gantinya, Pak Sudi dan Bu Tantri yang menjadi bintang.

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