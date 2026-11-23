Sinopsis Pay Later 2 Episode 3: Video Viral Bikin Tika Jadi Calon Penerima Bonus

JAKARTA - Ketegangan berubah menjadi tepuk tangan. Di Pay Later Season 2 Episode 3, Tika yang sempat ketakutan karena digebrak Pak Wilsen justru dipuji. Video promosi buatan Didi bersama orang tua Tika ternyata viral dan mengerek nama Softie Later.

Episode berjudul “Besar Tagihan Daripada Tiang” ini tayang pada Kamis (12/11/2026) di Vision+ dan RCTI+. Serial komedi-drama produksi Scovi Films ini dibintangi Amanda Manopo (Tika Lavenia), Fajar Sadboy (Umar), Kenny Austin (Jefri), Raihaanun (Rosanna), Sarah Felicia (Yuyun), dan deretan pemain lainnya. Nonton Pay Later 2 dengan klik link di sini.

Di ruangan bos, Pak Wilsen yang semula tampak murka tiba-tiba berubah santai. Menurutnya, komentar jelek pun tetap publisitas, yang penting viral. Ia lalu mengumumkan di depan seluruh tim bahwa video itu ulah Tika dan menyebutnya kandidat kuat penerima bonus.

Rosanna ikut bertepuk tangan, tetapi senyumnya pahit. Tak lama, Rosanna mempresentasikan strategi yang dianggap berhasil. Ia menampilkan video Didi tanpa menyebut Tika, lalu mengusulkan perekrutan KOL. Tika berkali-kali mencoba bicara, tetapi selalu dipotong. Mencari jalan lain, Tika meminta bantuan Jefri yang bekerja di Komporin agar membantu mempromosikan Softie Later di sana.

Jefri sempat menolak dan kesal karena merasa dihubungi hanya saat dibutuhkan. Namun ia akhirnya mengambil langkah diam-diam yang berisiko. Hasilnya terasa di kantor Softie Later. Tim IT mendapati lonjakan kunjungan website dan unduhan aplikasi, sementara tim customer service kewalahan.

Pak Wilsen merayakannya, meski mengaku tak suka tidak dikabari. Tika tersenyum puas dan mengirim pesan terima kasih kepada Jefri. Namun keesokan paginya, Rosanna maju dan mengaku keputusannya memasang iklan di Komporin yang berhasil. Pak Wilsen menyebut Rosanna kandidat bonus terkini dan menyuruh Tika berhati-hati.

Tika yang sudah tak tahan akhirnya meledak di depan semua orang. Apa yang membuatnya meledak? Saksikan Pay Later Season 2 Episode 3 di Vision+, bisa disaksikan jika berlangganan Rp20,000 per bulan melalui paket Vision+ Premium. Selengkapnya bisa dicek melalui tautan berikut: link.visionplus.id/PAYLATER2



(kha)

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